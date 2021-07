Liga Master Flow: se definieron los semifinalistas y habrá nuevo campeón

La derrota de CASLA en manos de New Pampas provocó que la Liga Master Flow tendrá nuevo campeón en este Clausura. Globant, New Pampas, Undead BK y Savage buscarán esta semana su lugar en la Gran Final del 29 de julio.

Se acerca la definición de la Liga Master Flow de League of Legends y con la eliminación de CASLA Esports en manos de New Pampas, tendremos nuevo campeón. Como líder indiscutido de la tabla general, Globant Emerald Team cumplió con lo esperado y derrotó a Naguará. Lo mismo ocurrió con Undead BK y Savage Esports, que vencieron a Maycam Evolve y Stone Movistar. El miércoles y jueves de esta semana desde las 18, los semifinalistas buscarán su lugar en la Gran Final del jueves 29 de julio.

Después de una muy buena temporada regular, Globant Emerald Team enfrentó a Naguará, que revirtió la mala imagen que dio en el Apertura con una sola victoria en 22 partidas. Además de la racha positiva durante el Clausura, el excelente funcionamiento que mostró Globant durante todo el certamen lo colocan como el gran candidato a llevarse el título en lo que es el segundo split de la nueva organización. Naguará fue el primer escollo que debió superar en los playoff y lo hizo con un contundente 3-0. Vale recordar que Naguará dejó afuera en la última fecha a River Plate, el subcampeón del Apertura.

El miércoles se llevó a cabo el segundo choque de los cuartos de final y fue entre New Pampas y el vigente campeón CASLA Esports. Pese a su andar irregular durante la temporada, los Cuervos llegaban con el aval del título encima y no se la hicieron nada fácil a New Pampas. La organización liderada por Guillermo el Mago Coria debió luchar mucho pero finalmente consiguió derrotar al campeón del Apertura por 3-2. De esta forma, el Clausura tendrá un nuevo campeón y CASLA se aleja de la posibilidad de luchar por un lugar en los torneos regionales.

El jueves fue el turno del enfrentamiento entre Undead BK y Maycam Evolve. Los no-muertos son una de las organizaciones más importantes de la Liga, teniendo en cuenta que fue campeón de este torneo y del regional en el 2020. En el tercer choque de los cuartos de final, Undead fue superior durante toda la partida pero le costó mucho cerrarla en el tercer punto, en el que debió batallar durante 46 minutos. Vale recordar que los no-muertos tuvieron una fase regular del Apertura superlativa pero perdieron sorpresivamente en las semifinales ante River Plate, que le dio vuelta la partida 3-2.

El último equipo en llegar a semifinales fue Savage Esports, que con un contundente 3-0 derrotó a Stone Movistar. No fue sencillo pero los Osos lograron vencer a su rival y quedarse con el último cupo para la definición de la Liga Master Flow, el principal certamen local de League of Legends. Este miércoles 21 de julio a las 18 se enfrentarán Globant Emerald Team y New Pampas en busca de un lugar en la Gran Final del jueves 29 de julio. Lo propio harán Undead BK y Savage Esports el jueves 22 de julio también a las 18. El equipo que sume más puntos entre el Apertura y el Clausura tendrá su lugar en las Regionales, que brindan un cupo para la promoción/relegación de la Liga Latinoamérica.