Liga Master Flow: comenzó el Clausura con caras históricas y nuevos equipos

Comenzó el Clausura de la Liga Master Flow y te contamos todo lo que tenés que saber sobre la primera semana de competencia de League of Legends.

Después de un gran Apertura en el que CASLA Esports resultó campeón, el pasado miércoles comenzó el Clausura de la Liga Master Flow de League of Legends. Con la ausencia de los Cuervos por cuatro casos positivos de coronavirus en su roster, las primeras tres fechas llegaron con el regreso de un histórico, un equipo nuevo, caras nuevas, algunos batacazos y escuadras totalmente renovadas. Por el momento, el líder del certamen es River Plate, aunque tiene un partido menos ya que debía enfrentar a CASLA, con quien perdió la final del Apertura.

Al igual que el split anterior, cada equipo de la presente edición disputará tres partidas por semana (miércoles, jueves y viernes), de un total de 22 jornadas. Una de las noticias que más sorprendió de cara a este Clausura 2021 fue la salida del equipo de Fabricio Oberto, Intel New Indians, que fue reemplazado por WAP Esports. El resto de los equipos se mantuvieron en la Liga Master Flow, aunque se vieron muchos cambios en las formaciones, donde se destaca el regreso de la mano de Globant Emerald Team a la escena competitiva de Joaquín "Plugo" Pérez, ex campeón de la Copa Latinoamérica con KLG y carrilero central de All Knights hasta mediados del 2020.

A pesar de esta potente incorporación, Globant perdió en su presentación frente a Naguará Team, que acumuló su segunda victoria en lo que va del año. Vale recordar que la primera la pudo conseguir recién en la última fecha del Apertura, que terminó con un registro de 21 derrotas y un solo triunfo. En la segunda fecha del presente split, Naguará logró llevarse la victoria en su enfrentamiento ante Savage Esports mientras que en la tercera perdió ante Undead. De esta forma y a diferencia del certamen anterior, Naguará comenzó a ubicarse en la tabla media/alta con ganas de revertir la mala imagen del Apertura.

Undead ganó en la tercera fecha cortando una racha adversa que comenzó con su histórica derrota con una impresionante levantada de River tras ir perdiendo 2-0. Vale recordar que el andar de los no-muertos durante la temporada regular del Apertura fue casi perfecto con 21 victorias y solo una caída. Por otro lado, para ver al campeón vigente habrá que esperar una semana más, ya que desde CASLA Esports solicitaron que se aplacen sus primeras partidas porque cuatro de sus jugadores dieron positivo de coronavirus. Recién el 1 de junio recuperará sus primeros tres enfrentamientos.

El subcampeón, River Plate, ganó sus dos partidas de la semana -ante eBro Gaming y New Pampas- y se mantiene como el líder del certamen (la tercera era con San Lorenzo). En tanto el combinado de Boca Juniors no pudo estrenar su renovado roster y perdió sus tres enfrentamientos de esta primera semana de competencia ante Maycam, Globant y eBro. Algo similar sucedió con WAP Esports, que no consiguió empezar con el pie derecho en la Liga Master Flow y perdió sus dos choques ante Savage y Stone (el tercero era con CASLA).

Al igual que sucedió en el Apertura, el Clausura de la Liga Master Flow podrá verse de miércoles a viernes desde las 18 hs a través del canal 601 de Flow o en el canal oficial de Twitch de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). A partir de este split también se sumará por los mismos canales un programa semanal, a modo de previa, los martes a las 18 hs, que contará con la conducción de los casters Nerakk, El Joven Román, Lady Mufa y Gotszar.