Juegos Gratis: se filtró cuál sería el juego que Epic Games regalará esta semana

Epic Games, la empresa propietaria de Fortnite y Rocket League, pondría Rise of the Tomb Rider a disposición para descarga gratuita entre el 3 y el 10 de junio.

La semana pasada Epic Games regaló Among Us y videojuego viral del 2020 incrementó su cantidad de jugadores de forma exponencial: en solo dos días pasó de tener 300 mil jugadores de PC a más de 2 millones. Este jueves 3 de junio, Epic Games seguirá con su clásica tradición de ofrecer un título gratis a quienes tienen una cuenta en su tienda virtual. Y la elección de esta semana sería la anteúltima entrega de Tomb Raider, una de las franquicias más populares de la industria del gaming.

Epic Store lleva ya casi un mes ocultando cuál será el juego que regalará cada semana hasta el momento exacto en el que habilita su descarga gratuita. Ya lo hizo dos veces y ambas resultaron excelentes opciones para los suscriptores de la tienda virtual: NBA 2K21 y Among Us. Epic volvió a implementar la dinámica del juego misterioso para la semana entre el 3 y el 10 de junio, pero el mismo se habría filtrado a través de la tienda francesa de Epic Store: se trataría de Rise of the Tomb Raider. Quienes aprovechen la oportunidad que ofrece la tienda de Epic Games podrán tener este título de forma permanente en sus bibliotecas.

El juego que Epic Store regalaría entre el 3 y el 10 de junio

Rise of the Tomb Rider

Rise of the tomb Raider estaría disponible gratis en Epic Store entre el 3 y el 10 de junio

Lanzado en el 2016, se trata de la undécima entrega de la popular franquicia protagonizada por Lara Croft. Se trata de una secuela directa de Tomb Raider (2013) y una precuela de Shadow of Tomb Raider (2018). Calificado por la prensa especializada como uno de los mejores videojuegos de la pasada generación de consolas (PlayStation 4 y Xbox One), este título recibió una edición especial por celebrar el vigésimo aniversario de la franquicia.

En busca de nuevas aventuras y de comprender el misterio del alma inmortal, Lara Croft viajará a la gélida Siberia con el objetivo de encontrar la mítica ciudad de Kítezh, construida en el siglo XIII, y donde espera llegar a algunas respuestas. Nuevamente, Lara será la heroína que enfrentará peligros como la fauna salvaje, desastres naturales y una temible organización secreta de la que ya hubo algunos indicios en la entrega anterior del videojuego. Este título es una gran opción para aquellos que nunca encarnaron a la famosa Lara Croft y también una excelente oportunidad para los fanáticos de este clásico personaje.

Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store

Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic.

Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos.

Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.