Juegos Gratis: Epic Games pone para descarga gratuita dos nuevos títulos adictivos

Epic Games, la empresa propietaria de Fortnite y Rocket League, pone a disposición Hell is other Demons y Overcooked! 2 entre el 17 y el 24 de junio.

Hell is other Demons y Overcooked! 2 estarán disponible gratis en Epic Store entre el 17 y el 22 de junio.

Después de varias semanas con algunos títulos que básicamente rompieron el mercado, Epic Games vuelve a ofrecer videojuegos gratis de desarrolladoras independientes. Está claro que aunque se trate de títulos indie, los mismos son de un gran nivel y tremendamente adictivos. Los videojuegos que los suscriptores de la Epic Store podrán descargar de forma gratuita son Hell is other demons y Overcooked! 2.

Entre el 17 y el 24 de junio, aquellos usuarios que cuenten con una cuenta en la tienda virtual de Epic Games tendrán la posibilidad de descargar dos nuevos títulos muy divertidos y adictivos. Quienes descarguen los videojuegos de esta semana los tendrán disponibles en su biblioteca de forma permanente. Un arcade de disparos frenético y un multijugador para disfrutar con amigos, dos excelentes oportunidades para todos los usuarios de Epic Games.

Juegos gratis de Epic Store entre el 17 y el 24 de junio

Hell is other Demons

Hell is other Demons estará disponible gratis en Epic Store entre el 17 y el 22 de junio.

Un título frenético que los amantes de los arcades sabrán disfrutar. El videojuego recompensa la rápida toma de decisiones y los reflejos, lo que colabora a la locura que propone el título. El jugador se pondrá en la piel de un demonio que tiene que matar a otros similares mientras avanza por distintas plataformas, eliminando poderosos jefes y acumulando armas y mejoras conforme va superando desafíos.

Desarrollado por el estudio sueco Cuddle Monster Games, Hell is other Demons es su primer gran proyecto comercial y vaya si acertaron. Con una excelente banda sonora synthwave y una estética dibujada a mano, este videojuego de acción, disparos y plataformas está enmarcado en el género roguelite. La frustración de no poder avanzar en el título solo se compara con la tranquilidad de cuando se logra superar las distintas plataformas.

Overcooked! 2

Overcooked! 2 estará disponible gratis en Epic Store entre el 17 y el 22 de junio.

Este divertidísimo multijugador local o en línea invita a los jugadores a trabajar coordinadamente en una cocina en los lugares más increíbles. La única forma de avanzar en el videojuego será cumplir con los pedidos y hacerlo con tres estrellas, una premisa inalterable pero no imposible de alcanzar. Con un máximo de cuatro usuarios, deberán salvar al mundo a través de múltiples desafíos.

Ambientado nuevamente en el Reino de la Cebolla, los jugadores deberán saciar el apetito del gran villano Pan Demonium con hamburguesas, tartas, pizzas y hasta sushi. Desarrollado por Ghost Town Games y Team17 Digital Ltd, Overcooked! 2 es una gran opción para aquellos que se sientan huérfanos de diversión gastronómica con el cercano final de MasterChef Celebrity.

Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store

Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic.

Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos.

Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.