Juegos Gratis Epic Games: Creature in the Well el elegido de la semana

Creature in the Well estará disponible gratis en Epic Store entre el 25 de marzo y el 1 de abril.

Comienza una nueva semana en la ya clásica tradición de Epic Games de ofrecer un título gratis a quienes tienen una cuenta en su tienda virtual y la elección de esta ocasión es una excelente oportunidad para los amantes de los videojuegos de mazmorras. El nuevo título que los usuarios de Epic Store podrán guardar para siempre en sus bibliotecas es Creature in the Well, desarrollado por los californianos Flight School Studio y MWM Interactive.

El videojuego podrá ser descargado sin costo adicional entre el 25 de marzo y el 1 de abril. Los creadores de Fortnite despedirán marzo con este videojuego inspirado en el clásico pinball y con una dinámica de hack and slash. Con el nuevo título, los usuarios de Epic Store podrán sumar otro divertido videojuego independiente a su biblioteca de forma permanente.

Juego gratis de Epic Store entre el 25 de marzo y el 1 de abril

Creature in the Well

Inspirado en el pinball, este título es una mezcla entre el clásico arcade y los hack and slash. El jugador se pondrá en la piel de un robot que irá recorriendo distintas mazmorras donde encontrará objetos que le ayudarán a obtener energía para abrir puertas y seguir adelante. Cada habitación tiene su propia temática y rompecabezas que el usuario deberá superar a base de espadazos para desbloquear hasta ocho calabozos únicos.

Con un destacado apartado gráfico en cuanto a videojuegos independientes, Creature in the Well es un título no muy extenso ya que presenta una duración de entre 5 y 7 horas. Si disfrutás tanto de los puzzles como de los hack and slash y los juegos de mazmorras, este videojuego es una gran y divertida opción para tener muy en cuenta. Más aún si se considera el hecho de que entre el 25 de marzo y el 1 de abril la descarga a través del Epic Store será completamente gratuita.

Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store

Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic.

Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos.

Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.