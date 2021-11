Juegos Gratis: cómo descargar los tres regalos de Epic Games de esta semana

Epic Games, la empresa propietaria de Fortnite, regala Guild Of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION y Never Alone entre el 18 y el 25 de noviembre.

18 de noviembre, 2021 | 15.12

Como cada semana, Epic Games anunció los nuevos juegos que regalará durante una semana a quienes cuenten con usuario en su tienda virtual. La compañía responsable de Fortnite puso a disposición tres títulos diferentes pero muy interesantes, de forma totalmente gratuita para sus usuarios. Se trata de Guild Of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION y Never Alone (Kisima Ingitchuna). Entre el 18 y el 25 de noviembre, aquellos usuarios que posean una cuenta en la tienda virtual de Epic Games tendrán la posibilidad de descargar dos nuevos títulos con dinámicas y objetivos completamente diferentes pero muy interesantes cada uno en su estilo y género. Quienes adquieran los videojuegos de esta semana los tendrán disponibles en su biblioteca de forma permanente. Juegos gratis de Epic Store entre el 18 y el 25 de noviembre Guild Of Dungeoneering Guild Of Dungeoneering estará disponible gratis en Epic Store entre el 18 y el 25 de noviembre Se trata de un juego de mazmorras y combate de cartas por turnos pero con una interesante vuelta de tuerca: en vez de controlar al héroe, el jugador tendrá que construir la mazmorra a su alrededor. Mientras el héroe se encarga de decidir por sí mismo por dónde se moverá y contra qué peleará, el usuario tendrá la posibilidad de gestionar su gremio, construir nuevas salas para atraer aventureros y ampliar su mazo con poderosos objetos. KID A MNESIA EXHIBITION KID A MNESIA EXHIBITION estará disponible gratis en Epic Store entre el 18 y el 25 de noviembre Este título es un espacio onírico febril, construido a partir del arte, las criaturas, las palabras y las grabaciones de Kid A y Amnesiac de Radiohead. Se trata de un videojuego de exploración en primera persona, estrenado este mismo 18 de noviembre y que Epic Games regala en forma exclusiva a sus usuarios para celebrar las dos décadas de ambos discos. Never Alone (Kisima Ingitchuna) Never Alone (Kisima Ingitchuna) estará disponible gratis en Epic Store entre el 18 y el 25 de noviembre Un juego de rompecabezas y plataformas en el que un zorro blanco y una niña llamada Nuna deben enfrentarse a peligros y superarlos. El usuario podrá ir cambiando de personaje en cualquier momento de este título que ofrece también un interesante modo cooperativo local. Ambientado en el implacable y helado Ártico, este videojuego fue multipremiado tras su lanzamiento y se destaca por las contribuciones de 40 ancianos, narradores y miembros de comunidades nativas de Alaska. Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic. Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos. Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.