Epic Store continúa su expansión y suma la tienda de juegos independientes itch.io

Epic Store sumó nuevas aplicaciones de software para PC en su tienda.

Desde hace un tiempo, Epic Store busca no ser solo una tienda de videojuegos, por lo que comenzó una expansión nada menos que con Spotify el pasado diciembre. Pero ahora la tienda de Epic Games sumó una importante serie de aplicaciones en su oferta de software para PC. Entre ellas destacan el navegador de código abierto Brave e itch.io, una tienda de videojuegos con más de 200 mil títulos independientes sin DRM. Además, anunciaron que las próximas que se agregarán a la Epic Store serán Discord y Houseparty.

Mediante un comunicado oficial en su página web, Epic Games Store anunció la llegada de varias aplicaciones que ya se encuentran disponibles para descargar desde la tienda. El navegador web de código abierto Brave, el generador de modelos 3D a partir de 2D KenShape y la aplicación de pintura digital Krita, se unieron desde ayer a Spotify entre las aplicaciones disponibles en la tienda de Epic Games. Además, también anunciaron una promoción de Fortnite con Spotify, en la que los miembros del Club de Fortnite recibirán tres meses gratis de servicio de Spotify si se suscriben por primera vez a Spotify Premium.

Pero la aplicación más interesante que se sumó a Epic Store es itch.io, una tienda de videojuegos que cuenta con más de 200 mil títulos independientes sin DRM. Esto significa que los videojuegos de itch.io no tienen límites impuestos en el uso que se le puede dar a los mismos. Además, el modelo de precios es "paga lo que quieras": el desarrollador puede poner el precio más bajo para el juego (inclusive puede ser gratuito), y el cliente puede pagar por encima de aquella cantidad si le gusta el juego.

Epic Games Store está buscando hacerse fuerte donde Microsoft Store no pudo hacer pie. Si bien es cierto que instalar software en Windows suele ser bastante sencillo, la idea de reunir la mayor cantidad de aplicaciones para PC en un solo lugar no es un delirio ni una locura. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de malware y versiones apócrifas que circulan por todo internet, dificultando la tarea y poniendo en peligro la seguridad de más de un desprevenido.

Eso es lo que está intentando hacer Epic Games Store, y lo viene haciendo bastante bien. Convencer a los desarrolladores de las aplicaciones más importantes no es sencillo pero Epic tiene herramientas para seducirlos. Entre ellos se destaca que la compañía creadora de Fortnite y Rocket League no cobra ningún porcentaje de las compras que se realicen dentro de las aplicaciones que se descarguen a través de su tienda, algo que otros servicios del estilo no aseguran.