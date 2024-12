Epic Games regala más de 15 juegos en Navidad: cómo conseguirlos gratis

Epic Games regala 16 juegos en Navidad: cómo conseguirlos gratis

Hay una buena noticia para que los gamers celebren esta Navidad al máximo y es que Epic Games Store regalará 16 videojuegos a sus usuarios por las fiestas en una campaña que se extenderá hasta el año que viene. Cómo podés conseguir los juegos gratis.

Esta vez la promoción, que ya se volvió una tradición, tendrá un total de 16 juegos gratuitos, aunque todavía no se conocen todos los títulos que formarán parte de la iniciativa, los antecedentes indican que podrían incluir opciones populares y de alta calidad, como sucedió en años anteriores. Los lanzamientos serán desde 12 de diciembre hasta el 9 de enero de 2025. Si bien el primero ya salió, el próximo juego en ofrecerse se conocerá el jueves 19 de diciembre.

El primero en salir fue The Lord of the Rings: Return to Moria, un juego de supervivencia y construcción ambientado en el universo creado por J.R.R. Tolkien, autor justamente de El Señor de los Anillos. Desarrollado por Free Range Games y publicado por North Beach Games, el título transporta a los jugadores a las profundidades de Moria, la ancestral ciudad subterránea de los Enanos, situada en las Montañas Nubladas.

Así, los jugadores toman el papel de Enanos que han sido convocados para recuperar y reconstruir su antiguo reino tras los eventos narrados en El Señor de los Anillos. Con un entorno sumido en la mitología de la Tierra Media, el juego ofrece una experiencia inmersiva para los fanáticos de Tolkien y combina mecánicas de supervivencia, minería, construcción y combate en un mundo generado proceduralmente.

Los usuarios deben explorar las oscuras cavernas de Moria en busca de recursos como mithril, hierro y gemas, mientras enfrentan peligros como el hambre, la fatiga y las hordas de orcos. Además, la oscuridad juega un papel crucial, ya que la iluminación es esencial para mantener a raya a las criaturas del mal que acechan en las sombras.

La cooperación multijugador es un elemento destacado, permitiendo a los jugadores unir fuerzas para reconstruir Moria, fortificarla con estructuras y defenderse de las amenazas que surgen de las profundidades.

