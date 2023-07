Epic Games: juegos gratis del 13 al 20 de julio

Como todos los jueves, Epic Games pone a disposición un nuevo juego gratis. Adquirí el de esta semana hasta el 20 de julio.

Como cada jueves, en El Destape te traemos la mejor propuesta en juegos gratuitos a los que podés acceder desde Epic Games. Recordá que podés descargarlos durante esta semana y te quedará por siempre en la biblioteca de la plataforma para disfrutar cuando gustes. En esta oportunidad, te contamos de qué trata Train Valley 2.

En este espectacular juego deberás construir las vías ferroviarias más grandes y complejas de todo el universo virtual en el que participarás. Como el juego original fue todo un éxito, este nuevo lanzamiento promete que tendrás todo lo que te encantaba del primero y más. Con el aumento de la dificultad y la complejidad de los retos de las industrias locales, el valle parece inmenso.

Train Valley 2 es un juego rompecabezas tycoon de trenes

Aquí tendrás tu empresa de ferrocarriles desde la revolución industrial hasta el futuro, lo que atraviesa toda la línea temporal. Conocé las necesidades de las ciudades e industrias del valle. Construí vías ferroviarias, mejorá tus locomotoras y llevá todo al día sin retrasos ni accidentes.

Características

Lo novedoso es la fusión única de juegos de microgestión, tycoon y rompecabezas: colocate a cargo de tu propia empresa con el fin de que su comunidad local prospere. Además, existe un editor de nivel en el que podrás probar los más de 1500 niveles creados por otros jugadores o crear los tuyos propios con Workshop.

Un nuevo look

Otra de las nuevas apuestas: Train Valley II te sumergirá en ambientes únicos basados en un estilo low-poly que te alegrarán la vista. Asimismo, podés disfrutar del “Modo empresa”, con el que es posible acceder a este nuevo modo de Train Valley II que abarca nada más y nada menos que 50 niveles.

Train Valley II, gratis en Epic Games.

Una gran colección de trenes

Hay 18 modelos de locomotoras para desbloquear, además de 45 tipos de trenes. Todo dependerá de vos para que funcione de manera eficiente y rentable, mientras el mundo que te rodea se vuelve más exigente.

Así que si alguna vez has querido resolver problemas de lógica, has fantaseado con manejar una empresa de trenes o simplemente te gusta resolver rompecabezas, tanto para los nuevos como para los antiguos, este es tu juego. Incluso si no has jugado nunca al original, hay mucho por hacer en Train Valley 2.

DLC Passenger Flow

Pantalla de juego de Train Valley II

Inspirado en Train Valley 1 y 2, este DLC trae retos mayores y más complejos al valle, ofreciéndote algunos de los rompecabezas más difíciles vistos hasta hoy. Sin duda, es uno de los juegos que dará que hablar este año.