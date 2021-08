Día del Gamer: las mujeres ganan cada vez más terreno en el gaming

En el Día del Gamer, El Destape habló con Chjna4Q y Yanina Chiesa sobre cómo se iniciaron en el gaming, el machismo en la industria y cómo se puede cambiar.

Cada 29 de agosto se celebra en todo el mundo el Día del Gamer, una fecha que disfrutan más de tres billones de personas en todo el mundo. Si bien el prejuicio sostiene que es un espacio mayormente masculino, estadísticas recientes establecen que la paridad entre los jugadores es casi total. Por eso, El Destape habló con Eve Denisse Chjna4Q Acuña y Yanina Chiesa, dos reconocidas gamers argentinas, sobre cómo se iniciaron en el gaming, qué significan los videojuegos en sus vidas y el machismo en la industria.

Lejos de tener un origen muy especial, la fecha elegida surgió hace unos años en España cuando tres de los medios más importantes de videojuegos (HobbyConsolas, PlayManía y PC Manía) decidieron que el jugar a los videojuegos debía tener su propio día festivo, por lo que instalaron el 29 de agosto como el Día del Gamer. La celebración causó tanto impacto que se popularizó en todo el mundo y se convirtió en una fiesta que más de tres billones de personas festejan hasta en los lugares más recónditos del planeta.

Eve Denisse Acuña, mejor conocida en la escena como Chjna4Q, comenzó a jugar al Counter Strike a los 9 años cuando le pidió a su abuela que la acompañara a un ciber mientras paseaban por el barrio de Palomar. Ni entonces, ni cuando la llamó Isurus Gaming para ser parte de su equipo femenino, Chjna4Q se imaginó que era lo suficientemente buena como para convertirse en profesional de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). "Llegar a Isurus para mí ya era muchísimo. Yo los tenía allá arriba y cuando me llamaron y me dijeron 'queremos armar una squad femenina y nos interesa que estés vos' para mi fue una locura", le contó la player a El Destape. Recién en ese momento la actual integrante de Aorus Vision decidió dejar su trabajo y probar si podía tener una carrera en el gaming.

Un estudio realizado por Mediacom, confirmó que para el 2019 el 47,9% de los fanáticos de los videojuegos en Latinoamérica son mujeres, cifras que sin dudas crecieron después de la pandemia, que marcó un aumento considerable de gamers. "Juego desde que tengo uso de razón", rememora Yanina Chiesa, cantante y gamer, que también revela que tiene una foto de bebé frente a una computadora, intentando agarrar el teclado y el mouse. Con un millón de suscriptores en YouTube, Yanina se hizo conocida gracias al canto pero la música no es lo único que la apasiona: "Mi vida es canto y juegos".

La toxicidad y violencia de los haters

Tanto en las redes sociales como en el gaming, la virulencia que alcanza el hateo es uno de los mayores problemas de la escena. "El hater existe porque tiene ganas de joder", explica Chjna4Q sobre las situaciones agresivas que se dan en la mayoría de las partidas de cualquier videojuego. "Hay distintos tipos de hate, son muy diferentes los insultos que ves de un hater a un equipo masculino que a un equipo femenino", suma la integrante de Aorus Vision. A Yani Chiesa lo que más la incomoda no son los insultos, sino las indicaciones permanentes: "Es realmente molesto que te estén diciendo todo el tiempo qué tenés que hacer".

Aunque, claro, el problema se vuelve insoportable cuando los demás se enteran que es mujer. "Por ahí no te putean pero sí te empiezan a tirar indicaciones como si fueses tarada, y ahí ya me saca", insiste Chiesa. A pesar de que no es optimista de que esto cambie a corto plazo, Yanina reconoce que algunos haters frenan cuando un hombre le dice que pare otro hombre: "Primero el otro ya empieza 'eh, el noviecito' y lo bardean a él también pero igual las bardeadas empiezan a bajar". "Yo sé que hay gente que le afecta muchísimo pero mi recomendación es hacer oídos sordos", recomienda Chjna4Q por su parte.

El crecimiento de la escena femenina en los eSports

"El apoyo arrancó con miles de mujeres dándose a conocer, mostrando que te podías dedicar a esto y también apoyándonos entre nosotros, porque eso te ofrecía seguridad para jugar tranquilas", cuenta Chjna4Q sobre cómo creció la escena femenina en el gaming. Ahí destaca no solo la aparición de gamers sino también de streamers y casters como referencia para las que recién arrancaban, y a la vez la proliferación de torneos femeninos, que incentivaron a miles de chicas a jugar, aunque en los equipos más importantes de los distintos videojuegos las organizaciones todavía parecen no darle tanto lugar a las mujeres.

Yanina Chiesa coincide aunque pone el peso del cambio en las organizaciones más importantes de la industria: "Estaría bueno que una empresa grande haga una campaña como para darle más visibilidad". En ese sentido, la gamer se muestra en contra de la diferenciación entre torneos femeninos y masculinos. "Tiene que ser mixto sí o sí, ¿dónde está la diferencia en las manos? No le veo el sentido a diferenciar los equipos y las competencias", explica su punto Yanina.