Call of Duty: Vanguard tendrá un Alpha gratis para PS4 y PS5 esta semana

El nuevo videojuego de la popular saga tendrá una alpha gratuita para usuarios de PS4 y PS5 entre el 27 y el 29 de agosto. Todas las novedades sobre Call of Duty: Vanguard.

PlayStation anunció que pondrá a disposición de todos los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 una versión alpha de Call of Duty: Vanguard, el nuevo título de la popular franquicia que estará disponible recién en noviembre. Claro que todavía no se podrá jugar al videojuego completo sino que la versión alpha estará centrada en el modo Colina de campeones. Quienes tengan suscripción a PS Plus podrán disfrutar este título de manera online con hasta 48 jugadores.

Hace solo unos días, Activision confirmó que el 5 de noviembre estrenará Call of Duty: Vanguard, la nueva entrega de su clásica franquicia de juegos de disparos en primera persona. Con el atractivo de que el videojuego volverá a estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial, tal como los primeros títulos de la saga, Vanguard tendrá un modo campaña muy interesante. Pero ahora PlayStation anunció que entre el 27 y el 29 de agosto ofrecerá a sus usuarios una versión alpha del lanzamiento estrella del año para Call of Duty. Además también habrá una beta abierta antes del lanzamiento definitivo para quienes hayan reservado el juego.

El modo que PlayStation pondrá a disposición de forma gratuita será Colina de campeones, en el que los jugadores podrán sumergirse en los combates de la Segunda Guerra Mundial. Esta modalidad cuenta con una sencilla pero muy atractiva premisa: ocho equipos compiten eliminándose entre sí por parejas o tríos a lo largo de cuatro arenas; aquellos que sobreviven pasarán de ronda y solo habrá un ganador.

Se trata de un interesante mix entre battle royale y la experiencia Gunfight de Call of Duty: Modern Warfare. Aquellos usuarios que cuentan con suscripción a PS Plus podrán jugar online con hasta 48 jugadores. Para poder probar esta impresionante versión solo habrá que agregarlo a la biblioteca (ya está disponible) y disfrutarlo desde el viernes 27 de agosto.

PS Plus a mitad de precio

Hasta el lunes 30 de agosto, PlayStation ofrece la membresía anual a su servicio de suscripción a la mitad de precio. Es decir que quienes deseen contratar PS Plus por 12 meses podrán hacerlo desembolsando solo 19.99 dólares y no los 39.99 que suele costar la misma en Argentina. Vale aclarar que este precio promocional es únicamente para usuarios nuevos o para aquellos que se les haya vencido la membresía y precisen renovarla. Quienes se sumen al servicio de suscripción de PlayStation todavía estarán a tiempo de descargar los juegos que PS Plus regala durante agosto (Hunter 's Arena Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville y Tennis World Tour 2).

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.