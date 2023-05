Ahorros de mayo en Playstation: los descuentos en juegos

La promoción de ahorros en juegos de PlayStation está disponible desde el 26 de abril y por todo el mes de mayo. Conocé qué juegos incluye.

Mayo ya comenzó y con él llegaron novedades y beneficios para los usuarios de PlayStation: según trascendió, desde el 26 de abril y durante todo el mes se encuentran disponibles los descuentos para un gran número de juegos, disponibles para todas las versiones de la consola. A continuación te contamos qué juegos incluye esta promoción.

Los mejores descuentos en juegos de PlayStation de mayo

Los juegos incluyen hasta un 70% de descuento y aquí te enumeramos cuáles son:

Assassin’s Creed Valhalla para PS4 y PS5

NBA 2K23 – Edición Digital Deluxe para PS4 y PS5

Need For Speed Unbound – Palace Edition para PS5

Marvel’s Guardianes de la Galaxia para PS4 y PS5

Marvel’s Midnight Suns – Edición Digital para PS5

Deathloop para PS5

One Piece Odyssey para PS4 y PS5

Hades para PS4 y PS5

Cult of the Lamb – Cultist Edition para PS4 y PS5

Tunic para PS4 y PS5

Mortal Shell: Enhanced Edition para PS4 y PS5

Existen otros títulos disponibles que se pueden adquirir por un precio con descuento del 50%. Entre ellos destacan It Takes Two (USD 19.99), God of War Digital Deluxe Edition (USD 14.99) y The Last of Us Remastered (USD 9.99). Además, si eres fanático de los juegos de disparos, también hay ofertas promocionales para varios Call of Duty. Por ejemplo, entre los títulos más destacados se encuentra el Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition con un descuento del 67%, por lo que solo pagarás USD 19.79. De igual forma, el Black Ops Cold War tiene la misma promoción y llega a costar USD 19.79. Si te interesan los juegos con una buena trama, puedes aprovechar otras ofertas, como el Marvel's Guardians of the Galaxy, que cuenta con un descuento del 70%, por lo que solo pagarás USD 17.99. Dentro de esta lista también está disponible el Resident Evil Village Gold Edition con un 40% de descuento, que tiene un costo final de USD 29.99, y el Detroit: Become Human, que puedes adquirir con un descuento del 50%, por USD 9.99.

Uno de los juegos más destacados entre las ofertas es el Call Of Duty, al que podrás acceder con una rebaja del 50% en su precio original.

Estos son solo algunos de los títulos que se encuentran en oferta. Si querés conocer los 2052 juegos disponibles para comprar, te recomendamos visitar la PlayStation Store.

Otros descuentos

En PlayStation, no solo hay una amplia selección de juegos en cada promoción, sino que también se pueden comprar expansiones y otros complementos para los juegos que ya tengamos. Si hay algún pase de temporada que te falte para completar un juego al 100%, ahora es el momento perfecto para hacerte con él.