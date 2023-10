AGS 2023: cuál es el videojuego que entrega 15 mil dólares en premios

Un videojuego entregará 15 mil dólares en premios durante la AGS 2023 que se realizará en Buenos Aires desde este viernes 13 de octubre. De qué título se trata.

Reign of Titans entregará 15 mil dólares en la AGS 2023.

Este viernes 13 de octubre comenzará una nueva edición de la Argentina Game Show (AGS) y en el evento gamer más importante del país se llevará a cabo un torneo que entregará 15 mil dólares en premios. Se trata nada menos que de Titan Clash, la competencia de Reign of Titans.

La AGS 2023 comenzará este viernes 13 de octubre y entre los eventos anunciados en el lanzamiento del festival de videojuegos y tecnologías sin dudas se destacó la confirmación de Titan Clash. Es que el torneo del nuevo juego Reign of Titans entregará 15 mil dólares en premios, una cifra nada despreciable.

Hasta el momento, ya se jugaron 3 qualys con tres comunidades: Fitchin, Sura Gaming y Really Gang. En cada qualy participaron 64 personas y ya se entregaron mil dólares en premios, y durante la AGS de este fin de semana se realizará el Titan Clash, donde se enfrentarán los ganadores de estas clasificaciones.

Pero no será lo único de Reign of Titans en AGS, ya que también estará la Titan Arena, donde quienes vayan al festival gamer podrán hablar con los líderes detrás del juego, y probar sus habilidades en el juego en PCs disponibles. Además, también podrán llevarse contenido exclusivo de Reign of Titans y Pepsi.

De qué trata Reign of Titans

Reign of Titans permite a los jugadores enfrentarse en batalla con titanes únicos. Cada jugador tiene que armar su mazo de pergaminos, equipar sus armas y construir su propio estilo de batalla. El juego incluye un pueblo que invita a los jugadores a sumergirse en el mundo de Ereo, una tierra ficcional llena de distintos personajes, estrategias intrigantes y un profundamente atractivo lore.

Los shows musicales de la AGS 2023

Como en las ediciones anteriores, la música también se hará presente en el mayor festival gamer del país. Y como no podía ser de otra manera, los artistas confirmados generaron una gran repercusión entre el público, que podrá disfrutar de sus músicos favoritos en jornadas para toda la familia, bien cerca de los videojuegos y la tecnología. Los artistas que se presentarán en el escenario AGSMúsica son: Khea, J Rei, Neo Pistea, G Sony, Lil Cake, Oscu, Lit Killah, Lautaro López, Tobi Dolezor, Yami Safdie, Ramma, Seven Kayne

Días y horarios de la Argentina Game Show