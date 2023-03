Acaba de ser lanzado y ya arrasa en Steam: el juego RPG que es furor

La exitosa serie japonesa regresa con su segunda entrega, impactando una vez más en la plataforma de Valve.

Como cualquier plataforma de juegos, Steam es testigo del surgimiento de franquicias icónicas en el universo de los videojuegos. En esta ocasión, se suma a su catálogo la segunda entrega de un popular RPG, altamente valorado por los fanáticos, que logró un impresionante número de usuarios en su primer día. Se trata de Octopath Traveler II, disponible tanto para Nintendo Switch, PC (Steam) y Xbox One.

¿De qué trata Octopath Traveler II?

Octopath Traveler II es la esperada secuela de la saga de RPGs homónima, que hizo su debut en 2018. Lanzado recientemente en Steam, este título de Square Enix cuenta con renovadas gráficas y temática, y promete ser un éxito en la plataforma. Dado el éxito de su predecesor, no sorprende que Octopath Traveler II haya generado una gran expectativa entre los usuarios de Steam. En apenas un día desde su lanzamiento, el juego ya superó los 15.000 usuarios jugando simultáneamente, y continúa en ascenso en la lista de tendencias.

Octopath Traveler II se desarrolla en Solistia, un mundo dividido en los continentes del Levante y del Poniente, separados por una franja oceánica. En esta época de constantes cambios, los avances tecnológicos incluyen la navegación en enormes barcos y el uso del vapor. En Solistia, la sociedad se divide entre los que apoyan a las estrellas del espectáculo y a la industria del entretenimiento, y aquellos que sufren las consecuencias de la guerra, las plagas y la pobreza.

En este mundo, ocho viajeros de diferentes orígenes emprenden sus propios viajes por motivos personales. Acompaña a este variopinto grupo en sus aventuras y explora todo lo que Solistia tiene para ofrecer, aprovechando las habilidades únicas de cada personaje para ayudarte en tu camino.

¿Cómo se hizo Octopath Traveler II?

Octopath Traveler II es el nuevo juego furor de Steam.

Los productores de Bravely Default, en colaboración con la desarrolladora Acquire, crearon un proyecto inspirado en los juegos de rol clásicos, pero con un enfoque gráfico innovador. Este enfoque, conocido como HD-2D, combina el pixel-art con efectos de profundidad para crear la sensación de un diorama en movimiento. Cabe destacar que esta decisión artística no afecta al motor del juego, que utiliza Unreal Engine 4. El HD-2D ha sido utilizado en diversos proyectos, como Triangle Strategy, el remake de Live A Live, y el próximo Dragon Quest III HD-2D Remake, además de Octopath Traveler: Champions of the Continent y su secuela, Octopath Traveler 2. Esta última entrega supera al original en todos los aspectos, gracias a esta innovadora técnica gráfica y otros elementos mejorados.

Octopath Traveler 2 profundiza en esa base, presentando un elenco de nuevos personajes que viajan por el mundo del juego, cada uno con su propio objetivo y motivación. Aunque la estructura del juego sigue siendo básicamente la misma que en el original, la historia y el mundo de Solistia, ambientado en un estilo que recuerda a finales del siglo XIX o principios del XX, son completamente originales. Por lo tanto, se puede disfrutar de la secuela sin necesidad de haber jugado al título de 2018.