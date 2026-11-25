Una persona que fue a comer a Hierro Parrilla, en el barrio porteño de Palermo, mostró el detalle de su cuenta y dejó una reseña sobre los platos que probó. El ticket, fechado el 30 de octubre de 2026, registró un subtotal de $128.700 y un descuento por pago en efectivo. El importe final fue de $115.830, sin propina.

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La cuenta incluyó media porción de asado, un bife madurado, brócoli asado y dos servicios de mesa. En su comentario, la persona valoró la carne madurada, aunque consideró que el asado tenía bastante grasa y que la guarnición era pequeña para su precio.

Foto: reseña de Google Maps | Edición: Gemini (IA).

Qué pidió en Hierro Parrilla y cuánto gastó

El plato de mayor valor en el comprobante fue el bife madurado, por $55.250. También figura una media porción de asado a $52.000 y una guarnición de brócoli asado a $11.450. No aparecen bebidas en el detalle.

El ticket registró, además, dos cubiertos sin cargo y dos servicios de mesa de $5.000 cada uno, que sumaron $10.000. Con todos esos conceptos, el subtotal fue de $128.700.

Al pagar se aplicó un descuento de $12.870, equivalente al 10% del subtotal. Así, la cuenta quedó en $115.830. El comprobante aclara que la propina no está incluida. Si se dividiera el total en partes iguales entre dos personas, serían $57.915 por cada una, aunque el ticket no indica cómo se repartió el pago.

Foto: reseña de Google Maps.

Qué dijo la persona que compartió el ticket

En su reseña, escrita en inglés, la persona señaló que el bife madurado le pareció muy bueno. Sobre el asado, en cambio, comentó que tenía bastante grasa y que no lo recomendaría. También dijo que la guarnición era rica, pero pequeña en relación con el precio.

La reseña mencionó el 10% de descuento por pagar en efectivo y calificó con 5 de 5 puntos la comida, el servicio y el ambiente. Tanto los precios como el descuento corresponden a esa visita: pueden haber cambiado desde entonces.

Foto: reseña de Google Maps.

Qué dicen otras reseñas sobre Hierro Parrilla

Entre las otras opiniones compartidas, una persona contó que había pedido empanada de cordero, chinchulines, ojo de bife, cabutia y brócoli. Destacó la atención de Yanel y dijo que volvería, aunque consideró que el postre cremoso de chocolate necesitaba mejorar. Otra reseña elogió la carne, las guarniciones y las ensaladas, además del tamaño de las porciones. También destacó los postres y la atención de uno de los empleados.

Sin embargo, no todas las experiencias fueron iguales. Una persona que visitó el restaurante por segunda vez, en un grupo de nueve, contó que esperaron dos horas por la comida y que algunos platos llegaron fríos o no llegaron. También cuestionó la iluminación y consideró que las porciones habían disminuido respecto de su visita anterior, aunque señaló que la atención del mozo fue buena y que la comida estaba rica.

Hierro Parrilla: dirección y horarios