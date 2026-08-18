Frank Beard, baterista de ZZ Top, muere a los 77 años

FOTO DE ARCHIVO. Los miembros del grupo ZZ Top actúan durante la segunda edición del concierto anual «VH1 Rock Honors» en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas

Frank Beard, quien por décadas fue el baterista de ZZ ‌Top, ha fallecido ‌a los 77 años, informó la banda este martes.

Beard falleció en un centro de cuidados paliativos en su rancho de Richmond, Texas, acompañado por sus familiares, según el comunicado del grupo. No se ha revelado la causa ​de la ⁠muerte.

Beard fue el baterista de la banda, ‌conocida por éxitos como "Sharp Dressed Man" ⁠y "Legs", durante 56 años.

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El ⁠trío formado por Beard, el guitarrista Billy Gibbons y el bajista Dusty Hill fue una de ⁠las formaciones más duraderas de la ​historia de la música. Tocaron ‌juntos por primera vez ‌en 1970 y continuaron hasta la muerte ⁠de Hill en 2021, cuando Elwood Francis se unió al grupo.

"Hoy, Elwood y yo hemos perdido a un gran amigo y ​colaborador, ‌y el mundo ha perdido a uno de los bateristas más innovadores por naturaleza", declaró Gibbons en un comunicado.

"Su característico backbeat fue clave para mantener a ⁠ZZ en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas seguirá adelante tal y como él hubiera deseado".

La banda anunció que cancelaría el concierto del martes en Salt Lake City y la actuación del ‌miércoles en Colorado Springs, pero que volvería a los escenarios en Austin, Texas, el fin de semana.

ZZ Top ganó adeptos en la década de 1980 gracias a sus apariciones en MTV ‌durante el apogeo de los videoclips. El grupo se hizo famoso por las largas barbas de ‌sus miembros, ⁠aunque a Beard se le veía casi siempre bien afeitado.

La banda ​fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004.

Con información de Reuters