Esta mañana, el periodista deportivo de Fox Sports, Guillermo Salatino, celebró la decisión de la Real Academia Española (RAE) de no avalar el uso del lenguaje inclusivo. "La Real Academia Española ratificó el no al "todes". Una estupidez menos", escribió el perodista a través de su red personal de Twitter y desató una ola de críticas por parte de distintos usuarios.

En los comentarios, los seguidores de Salatino le explicaban que era una cuestión generacional y que es un cambio positivo para lograr que la lucha por la igualdad se vea reflejada en el lenguaje. Convencido de su postura, Salatino contestó a los comentarios. "Ningún amigo mío lo usa. Y si lo usaré, me le río en la cara. Entre eso y el todos y todas me tienen podrido. El complejo de machismo es eso, un complejo", afirmó en uno de los tantos twits.

"Salata te quiero pila, pero son cosas que no vas a entender, ni apoyar, porque no pertenece a tu generación, y está bien, pero lográ entender que los cambios no se frenan", manifestó uno de sus seguidores, a lo que Salatino respondió: "Ahh, resulta que es por mi generación. La estupidez no tiene edad".

El periodista admitió que lo que le molesta es que "deformen el idioma" y dijo que bloquearía a quienes vayan en su contra. "No tengo ganas de leer en un idioma que no me representa y me irrita. Es mi página", expresó.

El año pasado comenzó a circular una falsa noticia que afirmaba que la Real Academia Española (RAE) había aceptado el uso del lenguaje inclusivo luego de que el director de la institución dijera: “Estamos más que dispuestos a favorecer todo lo que sea necesario para que la visibilidad del sexo femenino en el lenguaje se incremente mucho más”.

Sin embargo, la RAE ratificó mediante su cuenta oficial de Twitter que la institución no avala el uso del lenguaje inclusivo y destacó que “el español ya dispone de un mecanismo inclusivo: el uso del masculino gramatical, que, como término no marcado de la oposición de género, puede referirse a grupos formados de hombres y mujeres y en contextos genéricos o específicos”.