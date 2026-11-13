Cómo fortalecer las piernas después de los 60: el ejercicio con una silla que ayuda a conservar la movilidad, sin pesas ni gimnasio.

Mantener la fuerza muscular a medida que pasan los años es fundamental para conservar la movilidad y la independencia en las actividades cotidianas. Además, es posible trabajar las piernas sin ir al gimnasio ni utilizar un equipamiento especial. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan un ejercicio sencillo que se puede realizar en casa con una silla, que consiste en levantarse y volver a sentarse de manera controlada.

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La actividad apunta a fortalecer los músculos de los muslos y los glúteos. Además, propone un objetivo progresivo; a medida que se gana fuerza, intentar completar el movimiento sin utilizar las manos como apoyo.

El ejercicio de la silla que recomiendan hacer para fortalecer las piernas a los +60.

Cómo hacer el ejercicio con una silla paso a paso

Para realizarlo, se necesita una silla estable, colocada sobre una superficie firme. Estos son los pasos indicados por los CDC:

Sentarse en el borde delantero de la silla, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, separados aproximadamente al ancho de los hombros. Apoyar las manos suavemente a ambos lados del asiento. Mantener la espalda y el cuello derechos, con el pecho ligeramente inclinado hacia adelante. Inhalar lentamente e inclinar el cuerpo hacia adelante, llevando el peso hacia la parte delantera de los pies. Exhalar y ponerse de pie despacio, utilizando las manos lo menos posible. Hacer una pausa para inhalar y exhalar profundamente. Inhalar mientras se vuelve a sentar lentamente. Es importante controlar el descenso y evitar dejarse caer sobre la silla. Exhalar una vez que se haya completado el movimiento.

Cuántas repeticiones hay que hacer

La recomendación es completar entre 10 y 15 repeticiones. Después, descansar durante un minuto y realizar una segunda serie de entre 10 y 15 movimientos. Sin embargo, quienes recién comienzan no necesitan alcanzar esa cantidad desde el primer día. Los CDC sugieren empezar con menos repeticiones si el ejercicio resulta demasiado exigente e incrementar progresivamente hasta llegar al objetivo.

Por qué es importante fortalecer las piernas después de los 60

Los músculos de los muslos y los glúteos intervienen en movimientos cotidianos como levantarse de una silla, subir escaleras y caminar. Por eso, trabajar estos grupos musculares ayuda a desarrollar la fuerza necesaria para desenvolverse con mayor facilidad en las actividades habituales.

El ejercicio de levantarse y sentarse también permite adaptar la dificultad al nivel de cada persona. Al principio se pueden utilizar las manos como apoyo y, a medida que aumenta la fuerza, intentar completar el movimiento sin ellas. Es una alternativa muy sencilla para sumar entrenamiento de fuerza a la rutina en casa, sin necesidad de pesas, máquinas ni otros elementos.