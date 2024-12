"Videos": el folklore, impactado por la inesperada invitación de Soledad Pastorutti

La Sole subió un inesperado posteo a sus redes.

Soledad Pastorutti cosechó en los últimos años millones de seguidores en sus redes sociales, dada su relevancia como estrella del folklore argentino. En ese sentido, la artista oriunda de Arequito sorprendió a todos ellos con un reciente video, en el que les hizo un especial pedido a sus fans.

Este año La Sole lanzó al mercado su álbum Que Sea Con Suerte: un material compuesto por clásicos de diferentes etapas de la carrera de la cantante reversionados. De ese modo, la voz de hits como Tren del Cielo y El Bahiano grabó videoclips de cada una de esas canciones y en su reciente historia de Instagram invitó a sus seguidores a que los vean.

"Hola, amigos, aquí Soledad, para invitarlos especialmente a disfrutar de mis videos de las canciones más icónicas. Aquí, en mi canal de YouTube, hacé click acá, dale", soltó la hermana mayor de Natalia Pastorutti, en alusión a la lista de reproducción de sus más recientes clips musicales. Entre las versiones que La Sole hizo en su disco, se encuentran El Bahiano, Adonde Vayas, Que Nadie Sepa mi Sufrir y Brindis.

Cabe recordar que la frase "Que sea con suerte" viene de una anécdota vivida en la presentación que el conductor de Cosquín 1996 hizo para Soledad a sus 15 años, cuando subió por primera vez al escenario de ese festival y se convirtió en un fenómeno nacional. "Hay una chica de Arequito que estuvo causando revuelo en las peñas. Se llama simplemente Soledad, que sea con suerte, querida", soltó el locutor y así comenzó el camino profesional de la entonces adolescente.

La Sole, en vivo.

El desgarrador posteo de La Sole por la partida de su abuela

La Sole siempre rescató, en las múltiples entrevistas que dio a lo largo de su carrera, su vínculo con su abuela Valeria, la mamá de su mamá: la artista tenía una relación muy cercana con ella y hace algunos años decidió dedicarle una canción. Hace pocas horas, la cantante contó en su cuenta de Instagram que su abuela perdió su vida a sus 92 años.

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

La Sole generó un sinfín de comentarios de amor por parte de sus seguidores, en el posteo que culminó: "Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda. No hay domingos de pastas. Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo. En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido, deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".