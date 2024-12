La Sole conmovió al mundo del folklore en plena Navidad: "Ya no están"

Soledad Pastorutti es una de las artistas de folklore más renombradas de Argentina y cada una de sus apariciones en medios o redes sociales tiene una gran repercusión en el mundo artístico. Siempre muy cercana con su público, "La Sole" publicó un mensaje en sus redes sociales por la llegada de la Navidad e hizo emocionar a todos sus seguidores.

Minutos antes de la medianoche, la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram para desearle una feliz Navidad a todos y dejó un mensaje profundo y sentido, en el que también recordó a aquellas personas que ya no están en la mesa navideña. "Mi navidad tiene muchas estrellas, es una época que me encanta porque siento que puedo renacer en lo más profundo de mi corazón, en honor a los que ya no están, por los que están presentes, por toda la gente que amamos, les deseo una muy feliz navidad, muchas gracias por acompañarme siempre, chin-chin, y a ustedes y a todos nosotros", apuntó la cantante.

Pasada la Navidad y la celebración de Año Nuevo, Soledad volverá al ruedo en dos de los escenarios más importantes de la Argentina, durante la temporada alta de festivales nacionales que suelen poner al folklore en los primeros planos. El próximo 15 de enero, la artista oriunda de Arequito se hará presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, mismo día que también participarán otros cantantes como Rally Barrionuevo y el grupo Herederas, con Roxana Carabajal a la cabeza. En tanto que el 1 de febrero, Soledad cantará en el Festival de Cosquín, día en el que también estarán sobre el escenario Jorge Rojas y Nahuel Pennisi.

Soledad Pastorutti contó lo que nadie en el folklore sabía: "Fue duro"

Desde su salto a la fama nacional, con un show histórico en el Festival de Cosquín a los 16 años, la cantante Soledad Pastorutti no abandonó sus raíces y mucho menos el folklore que la vio nacer. Lo que muchos de sus fans y admiradores no saben es que vivió situaciones complejas en la vida privada, al mismo tiempo que sus canciones se convertían en himnos de la música popular argentina.

Durante una entrevista televisiva, La Sole explicó el cambio que vivió luego de volverse famosa en todo el país: “Fue duro porque te perdés cosas. Yo no tuve misma la adolescencia que tuvieron mis amigos”. Allí la cantante de Arequito reveló: “Salía a un boliche y me acuerdo de que la pasaba muy mal. Un día mi viejo me dijo ‘Vos ya no podés hacer la vida que hacías antes’. Yo estaba enojadísima con la vida, porque me quería poner la mini, maquillarme, salir a ver chicos, salir con mis amigas”.

“Tenía auto, tenía todo para disfrutarlo y no podía. La gente a lo mejor no te dejaba disfrutar. Algunos en vez de venir a saludar se jugaban apuestas ‘mirá ahí está La Sole, le invito un trago’, o me hacían chistes”, detalló y agregó Soledad: “La adolescencia es una etapa media complicada, me hacían bastante bullying, sobre todo porque venía de una música que no era tan cool en ese momento”.

“La adolescencia la pasé así, tampoco pude terminar el secundario con mis amigos. Para mí fue doloroso”, completó la artista y explicó ante el conductor Dante Gebel: “La ciudad de Rosario, que es donde todos se fueron a estudiar después a la facultad, por muchos años para mí fue la que me había quitado a mis amigos. Hasta que la empecé a querer nuevamente porque Rosario conmigo es súper fiel”.

“Yo sentía que no tenía un título, que no pude estudiar. Y es loco, porque ya tenía una profesión, era famosa, ya tenía la vida económica resuelta”, completó Soledad respecto a sus comienzos en la música. Sin embargo, aclaró: “El cariño que me tiene mucha gente me ha hecho bien. A veces hay una cosa de minimizarse, yo tengo mucho eso. Y cuando alguien viene y te da un abrazo, es un mimo al alma que no tiene comparación con nada”.