El folklore está de luto por la reciente muerte.

El folklore atraviesa un momento de luto por el fallecimiento de un músico de ese género musical a los 43 años. Un cantante y compositor oriundo de Luján perdió su vida por una grave enfermedad, sobre la cual no se dieron detalles a nivel público.

El artista en cuestión comenzó su camino musical cuando era apenas un niño y a lo largo de su vida participó en diversos proyectos musicales folklóricos de la ciudad bonaerense conocida por su famosa Basílica. Nicolás Cércola es el nombre del artista cuya partida generó congoja en todo el ambiente cultural de su zona.

Nicolás era conocido por ser promotor de FestiPeña y de la Lechuza Peña, además de su obra como artista musical, lo que demuestra cuán dedicado era a la hora de trabajar por el crecimiento cultural de su ciudad. Cércola grabó varios discos de estudio y fue declarado embajador cultural de Luján.

El músico formó parte de las grillas de famosos festivales en varias de sus ediciones, como Cosquín, Parada del Dakar en Tucumán y Festival Emergente. Este año fue elegido por su ciudad para ser uno de los artistas encargados de cerrar el ciclo Música en la Plaza en Luján.

Nicolás Cércola

Tristeza en el folklore chileno por una reciente muerte

Se trata de Rómulo Palavecino, dueño de Onde’l Pala, restaurante que se encuentra ubicado en la región chilena de Ñuble en el que habitualmente el folklore formaba parte de su local para cada visita de los clientes. Palavecino perdió la vida a sus 74 años tras haber sido diagnosticado de cáncer.

El artista fue sepultado en el Parque Las Flores, según se pudo saber a través de las redes sociales del restaurante, que fue fundado por su padre, Baldemar Palavecino, en 1967. En Onde'l Pala siempre le dieron lugar y visibilidad a las costumbres del campo y a los artistas de géneros folklóricos, por lo que esta partida afecta a la cultura chilena.

El folklore argentino de luto por una reciente muerte

Hace días falleció Nicolás "El Negro" Cércola, promotor de FestiPeña y de la Lechuza Peña, dos espacios en los que generó un escenario y un lugar para los artistas de la ciudad y la zona de Luján, según informó el portal LujánHoy. La más reciente fue en septiembre de este año y tuvo como invitado al reconocido Bruno Arias.

Con dos discos en su etapa solista y más de 200 shows entre peñas, fiestas y festivales, el joven músico se convirtió en una referencia del folklore para Luján. “La cultura es para el pueblo”, pudo despedirse Nicolás "El Negro" Cércola cuando le tocó cerrar el tradicional ciclo lujanense de Música en la Plaza.

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito. Y sumó: "Creo que es mucho más real decidir que vas a dedicarte a la música cuando estás en el baile, que sin conocer de qué se trata, porque uno toma la decisión sabiendo lo bueno y lo malo. Me siento muy orgullosa de ser una mujer que empezó siendo una pibita que eligió un género musical poco convencional y no comercial".