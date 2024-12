Impacto en el folklore por el anuncio de Villa María: "Se posterga".

El próximo martes 17 de diciembre se llevará a cabo la presentación oficial del 57° Festival Internacional de Peñas de Villa María. Este esperado anuncio promete revelar una grilla artística que, según se anticipa, recuperará la esencia folklórica que ha sido el sello distintivo del evento desde sus inicios.

En un primer momento, la presentación estaba programada para el lunes 16, pero finalmente se decidió postergarla un día para cerrar los últimos detalles y garantizar un lanzamiento a la altura de las expectativas.

Durante la presentación de la temporada de verano, el intendente Eduardo Accastello brindó algunas pistas sobre lo que se viene en esta edición del festival. “Queremos reposicionar el evento, recuperar lo que lo convirtió en uno de los festivales más importantes de Argentina. Esta edición tendrá un toque que va a sorprender, uniendo tradición y las demandas actuales del público”, expresó.

En un contexto económico desafiante para el país, el festival busca consolidarse como una celebración cultural accesible para todos, reforzando su identidad como espacio de encuentro y disfrute popular.

Cómo será la grilla del 57° Festival Internacional de Peñas de Villa María

Si bien aún no se ha dado a conocer la grilla completa, trascendió que el folklore tendrá un rol central en esta edición. Artistas consagrados como Jorge Rojas y Abel Pintos ya están confirmados, representando esa fusión entre tradición y modernidad que ha marcado sus trayectorias.

El festival apunta a reconquistar a los amantes del folklore, sin dejar de lado a aquellos que disfrutan de una propuesta variada y de calidad. Se espera que la programación contemple tanto figuras emergentes como grandes referentes del género.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles o jueves, con puntos de venta tanto físicos como online. La organización aseguró que los precios serán accesibles, buscando que la mayor cantidad de personas pueda disfrutar de las cinco noches de música y cultura en el Anfiteatro de Villa María.

Además de los shows en el escenario principal, el festival contará con actividades complementarias como el tradicional Recorrido Peñero, que se llevará a cabo del 31 de enero al 11 de febrero, ofreciendo espacios gastronómicos, ferias y propuestas culturales para toda la familia.

Aunque no se esperan grandes figuras internacionales, no se descartan sorpresas de último momento que puedan enriquecer la experiencia del público. Con el desafío de sorprender y, a la vez, honrar su tradición, el Festival Internacional de Peñas de Villa María se perfila como una de las grandes atracciones del verano. La presentación del martes 17 será el puntapié inicial para un evento que busca reafirmarse como un emblema cultural no solo para los villamarienses, sino para todo el país.

Se terminó: sacudón en el folklore por lo que comunicó el Festival Nacional de Cosquín

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín es uno de los eventos tradicionales de música más esperados que suele abrir cada año entrante y ya tiene fechas confirmadas: será del 25 de enero al 2 de febrero. En este marco, se dio un anuncio inesperado en torno a su puesta en marcha a muy poco tiempo de que se lleve adelante con una grilla de artistas definida.

Sin dudas que Cosquín es el punto de encuentro para que se lleven adelante dos grandes festivales: Cosquín Rock y el Festival Nacional de Folklore. Respecto a este último, tanto la grilla de artistas como las entradas ya están disponibles para la venta, y en este sentido, hubo un anuncio en las redes sociales oficiales del evento que revolucionó al ambiente de la cultura.

Es que ya se realizaron todas las audiciones correspondientes de artistas musicales y grupos de danza de todo el país para que integren la grilla del evento, independientemente de las bandas consagradas confirmadas. "¡Gracias! A las 53 sedes que realizaron sus selectivos entre el 6 de septiembre y el 8 de diciembre de 2024. La representación federal del Certamen Nacional para Nuevos Valores Pre Cosquín 2025 se logró gracias al compromiso y el arduo trabajo de cada una de ustedes", escribieron desde la organización.

De esta manera, se terminó la selección de artistas y está todo definido para esperar la puesta en marcha del Festival Nacional de Folklore de Cosquín que comenzará el próximo 25 de enero. "Estamos preparando todo para encontrarnos en la Plaza Próspero Molina, del 4 al 19 de enero 2025, para vivir una nueva edición del Pre Cosquín, el Pre de las Lunas de Platino", comunicaron sobre la instancia previa a la fecha oficial del evento.