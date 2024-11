Impacto en el folklore: cuál fue la carrera que Luciano Pereyra abandonó para dedicarse a la música

Cuál fue la carrera que Luciano Pereyra abandonó para dedicarse a la música.

Luciano Pereyra, uno de los artistas más queridos y exitosos del país. El músico acaba de completar con gran éxito los dos primeros conciertos de los treinta que ofrecerá junto a Abel Pintos en el emblemático Luna Park. Su carrera musical lo colocó en la cima, pero lo que pocos conocen es que en su juventud estuvo a punto de tomar un camino completamente distinto.

En una entrevista de 2003 con la revista Pronto, el cantante compartió su historia en el mundo del deporte, donde se dio el lujo de soñar con una carrera profesional en el fútbol. Desde su Luján natal, Luciano tenía claro que quería brillar, ya sea como cantante o como futbolista. Durante su adolescencia, estuvo involucrado en ambas pasiones, y jugaba en las inferiores de Boca Juniors mientras se dedicaba a la música. “Llegué hasta la quinta división, jugaba de extremo izquierdo”, confesó en esa charla.

Luciano Pereyra jugó en las inferiores de Boca antes de dedicarse a la música.

Con gran destreza con la pelota, Luciano tuvo la oportunidad de compartir cancha con grandes promesas del fútbol, y en una de esas ocasiones jugó junto a un joven Carlos Marinelli, quien luego continuaría su carrera en Europa. “En ese momento, Riquelme estaba en la tercera división y yo coincidía en los partidos con Carlos”, recordaba.

Pero como suele suceder en la vida de los deportistas, una lesión cambió su destino. "Me rompí los meniscos de la rodilla y tuve que dejar el fútbol", explicaba el cantante. Ese golpe físico fue el que lo llevó a tomar una decisión clave: seguir su vocación por la música, aunque siempre con el recuerdo del deporte en su corazón. “Si la lesión hubiera sucedido al revés, me habría operado y seguido luchando por el fútbol, pero las cosas sucedieron así y no me arrepiento”, añadía.

A pesar de haber seguido el camino artístico, Luciano nunca dejó de lado su amor por el fútbol. De hecho, participa activamente en partidos benéficos, aprovechando cada oportunidad para sentirse nuevamente en la cancha. Hoy, gracias a esa elección, es uno de los músicos más exitosos de Argentina, pero, como él mismo dice, "nunca perdí mi pasión por el fútbol".

Luciano Pereyra confirmó su cita con un histórico cantante de folklore: "Lindo"

Luciano Pereyra es una de las voces de la balada romántica más populares de Argentina, y tiene un fuerte público de seguidores que están presentes en cada lanzamiento y que se mostraron alegres ante el reciente anuncio del cantante, que blanqueó que tendrá una "primera cita" con un famoso hombre del folklore.

Los fanáticos de Luciano Pereyra y Abel Pintos están expectantes por la serie de shows que van a brindar los artistas bajo el nombre Es Ahora en el Luna Park. En noviembre, se presentarán los días 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23 y 24; mientras que en diciembre, las funciones se llevarán adelante el 14, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre. En este contexto de máximo fervor, Luciano Pereyra publicó un video acompañado de un mensaje que causó múltiples reacciones en las redes sociales. "¡Volvimos al Luna Park! Calentando motores para lo que se viene", escribió el cantante para empujar al público que estará presente en el Luna Park.

"Solo cuatro días para nuestra primera cita", concluyó con el emoji de un corazón refiriéndose al primer show de los 20 que darán. "Que llegue el sábado"; "Cuánta emoción esperando la fecha para volvernos a cantar y llenarnos el alma con tu voz, tu carisma y tu esencia"; "Lo que daría por verte cantar y darte un fuerte abrazo", fueron algunos emotivos comentarios expresados por la gente.

Semanas atrás Abel y Luciano se presentaron en el programa de Susana Giménez y ofrecieron un adelanto de su show ante la diva. "Así disfrutamos cantando en el programa de la genia de @gimenezsuok @telefe junto a mi hermano @abelpintos en la previa de nuestras 30 funciones en el #LunaPark. Que lindo, no? Quien viene??", escribió Luciano Pereyra junto a una serie de postales junto a Abel Pintos en el programa.