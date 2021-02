Flor Vigna lanzará su proyecto musical en junio

En los últimos días sorprendió el anuncio de Nico Vázquez contando que volvería su exitosa comedia teatral Una semana nada más, pero que este año no contaría con la presencia de Flor Vigna. Entonces comenzaron los rumores acerca de por qué Vigna dejaba el teatro. Ella misma fue la que confirmó por qué no iba a formar parte de la obra: "Me lanzo a la música".

Conocida a partir de sus participaciones en los realitys Combate y y Bailando por un sueño, Flor Vigna trabaja hace más de un año en su propio proyecto musical. "Es pura autogestión", aseguró la futura cantante. "Voy a estar con un equipo enorme, que es increíble y le vamos a meter todo", continuó contándole al portal de espectáculos Exitoína.

La ex Combate explicó que mantuvo todo en secreto porque es "el proyecto más importante" de toda su vida y salió a aclararlo solo por las versiones que salieron en las últimas horas sobre su renuncia a la obra teatral de Nico Vázquez, entre los que aparecieron que estaba embarazada de Nico Occhiato. La actriz y bailarina también reveló que alquiló una quinta alejada con sus amigos para poder guardar el secreto, estudiar lo necesario y hacer lo mejor posible en su lanzamiento a la música.

Según cuenta la propia Vigna, su estilo va a ser entre urbano y latino, con algo de rock y ritmos "con sazón". Sin embargo, la actriz todavía no planea lanzar su proyecto sino que recién llegará a mediados de año, en junio o julio. Según le contó al portal Exitoína, Vigna estudia teatro, canto y baile desde los 11 años y en esta nueva faceta buscará conseguir el mismo éxito que ya pudo cosechar como actriz y bailarina.

La futura cantante también contó que tiene dos importantes propuestas televisivas para el año en los dos principales canales de la televisión abierta. Uno tiene que ver con ficción y otro es un reality, que sería La Academia, el nuevo megashow que prepara Marcelo Tinelli y que ya tiene confirmado a Nico Occhiato, el último ganador del Bailando.

Flor Vigna también había dejado su rol como host digital en MasterChef Celebrity. La actriz fue la presentadora en las redes sociales de la primera temporada del exitoso certamen de cocina, pero decidió no formar parte de la segunda edición. Su lugar fue ocupado por Fede Bal, que fue uno de los competidores de la primera emisión. En ese momento, Vigna había aclarado que dejaba el programa porque tenía cerrada una ficción para marzo y quería descansar durante febrero, cuando comenzaban las grabaciones de MasterChef Celebrity 2.