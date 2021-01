Flor Peña comenzó el 2021 con la conducción de su nuevo programa, Flor de Equipo en Telefe. En su magazine, la conductora somete a los invitados a una serie de juegos y confesiones que tienen que llevar a cabo o sino, deben comer un plato con un sabor poco agradable.

Esta vez, fue Peña quien tuvo que enfrentarse a este complejo desafío llamado "Desafío intragable". Marcelo Polino le hizo una pregunta que la descolocó por completo: la conductora debía elegir entre Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann o Jorge Lanata para tomar un café, tener una noche de amor o casarse.

Peña tenía que escoger una opción para cada uno de ellos o, en su defecto, tendría que comer mondongo frio con salsa de soja. La conductora había respondido varias preguntas hasta esta instancia, pero esta vez se negó a contestar y decidió inclinarse por el mondongo.

De esta forma, Flor Peña demostró su rechazo hacia Jorge Lanata, Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar, los tres periodistas que están en las antípodas de su pensamiento. "Voy a comer porque no hay manera de que con esos tres logre algo", reconoció la actriz y lanzó una contundente declaración en la que dejó más que claro que no tolera la forma de pensar de estos tres periodistas: "Discúlpenme pero yo tengo un límite, mirá que yo no le hago asco a nada. Esto es tener principios".

La revelación de Flor Peña sobre Ricardo Darín

En otro momento, la actriz que interpretó a la icónica Moni Argento tuvo que responder a que hombre famoso elegiría para hacer un trío y, sin dudarlo, eligió a Ricardo Darín. Cuando le preguntaron el por qué, explicó: "La voy a incluir a la mujer porque me encantan los dos, ella me parece una bomba, es inteligente, copada y el es muy sexy por su humor".

Si bien las primeras preguntas fueron livianas, el cuestionario se tornó picante ante la pregunta "¿cuál fue la vez que estuviste más cerca de arrepentirte de practicar poliamor?". Sonrojándose, Flor confesó de inmediato: "¡Ay, qué difícil! No voy a dar muchos detalles. Ibiza, noche, fiesta. Yo bailaba con un grupito y en la oscuridad es como que se te desdibujaban las caras. En un momento cuando salimos para la luz, apaaa, no, no, no", contó, tentada.

"Pateo al que tenía al lado y le digo: 'Metete para adentro, yo no voy a ningún lado'. Eran todos rostros raros. Entonces dije que quería bailar un poco más y en medio de la noche me escabullí mientras iba a la barra", agregó, un poco avergonzada.