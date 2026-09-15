Fiat presentó la actualización de su modelo más accesible en Argentina, el Mobi, un hatchback compacto fabricado en Brasil que ahora incorpora un motor más moderno y varios retoques estéticos tanto en su exterior como en el interior.

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Esta renovación abarca exclusivamente al Mobi Trekking, la única versión que se comercializa en el país. El cambio más destacado es la incorporación del motor 1.0 Firefly de tres cilindros, que reemplaza al antiguo Fire de cuatro cilindros.

Aunque la potencia apenas sube de 70 a 71 caballos y el torque de 92 a 95 Nm, la gran mejora está en la eficiencia, ya que el consumo disminuye en torno al 15%, pasando de 6,5 a 5,5 litros cada 100 kilómetros. Este motor de 999 cm3 se combina con una caja manual de cinco velocidades.

¿Qué cambios trae el nuevo Fiat Mobi Trekking en diseño y motor?

En cuanto al diseño exterior, el Mobi Trekking mantiene su espíritu aventurero, pero suma detalles renovados como stickers nuevos en la parte frontal, laterales y trasera, manijas de puertas en negro en lugar del color de la carrocería, y una configuración bitono. También estrena llantas de 14 pulgadas con acabado oscurecido.

La paleta de colores ofrece opciones como Gris Silverstone, Plata Bari, Blanco Banchisa y Rojo Montecarlo con techo Negro Vulcano, además de una versión totalmente negra.

Por dentro, el Mobi adopta una consola central inspirada en la Fiat Strada, con nuevas molduras que rodean las salidas de aire acondicionado y la pantalla multimedia. Además, incorpora el nuevo volante que ya utilizan los modelos Argo y Cronos, modernizando un habitáculo que había permanecido casi sin cambios desde el lanzamiento original.

¿Cuánto cuesta el nuevo Fiat Mobi en Argentina y cómo se compara con el Renault Kwid?

Con estos ajustes, el precio de lista del Fiat Mobi Trekking es de $30.280.000, manteniéndose como el vehículo de pasajeros más económico dentro de la gama de Fiat en Argentina. Además, sigue figurando entre los 0 km más accesibles del mercado local, ubicándose en el quinto puesto según los precios vigentes en septiembre, detrás de modelos como el eléctrico JMEV Easy 3, Hyundai HB20, Renault Kwid y Volkswagen Polo Robust.

Su principal competencia directa sigue siendo el Renault Kwid, otro auto urbano fabricado en Brasil con motor naftero 1.0 de tres cilindros y caja manual de cinco velocidades. El Kwid ofrece 66 caballos y tiene un precio de $27.200.000 en sus versiones Iconic Bitono y Outsider, lo que lo hace unos $3.080.000 más barato que el Mobi, aunque con menor potencia.

Tasa 0% y créditos UVA: las claves comerciales para incentivar la compra

Esta actualización mecánica permite que ambos modelos compartan ahora la configuración de motores 1.0 de tres cilindros, una apuesta clara para reducir el consumo en el tránsito urbano y mejorar la eficiencia.

Para incentivar la compra, Fiat ofrece durante septiembre una financiación de hasta $24 millones a tasa 0% en 12 cuotas, además de un crédito UVA a 36 meses con TNA 0% por hasta $30 millones. El nuevo Mobi Trekking también incluye una garantía transferible de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.