Pánico en la ruta por el fantasma de una niña: el video de un camionero

La presencia sobrenatural ocurrió en un estacionamiento de camiones y generó temor en los choferes. El video.

Un fenómeno paranormal tuvo lugar en la ciudad de Veracruz, México, tratándose del fantasma de una niña que aparecía de la nada en medio de la ruta. Su presencia deambula en las inmediaciones de un estacionamiento de camiones, por lo que un chofer filmó el momento exacto y el video se volvió viral en las redes.

Si de videos de terror se trata, las plataformas digitales tienen una innumerable cantidad de contenido en torno a este tema, pero lo sucedido en los últimos días fue vivido en primera persona por el chofer de un camión en México. En horas de la madrugada, se observó la presencia de una niña, situación que lo alertó y capturó a través de un video.

"Como cuando se aparece a jugar la niña en la pensión de tráiler (camiones) y hay que cuidarla", expresó Néstor Pérez a través de su cuenta de Tik Tok @stuar175. El camionero grabó desde el estacionamiento de camiones sin acercarse ni un centímetro al fantasma y agregó: "No la vayan a atropellar los traileros (camioneros) locos".

El video es tendencia en las redes con más de un millón de visualizaciones y generó la incertidumbre de los internautas, quienes se hicieron eco de la situación y deslizaron sus sensaciones. "Se dice que no son en realidad alma de niño sino el diablo en sí" aseguró una usuaria, mientras que otros se lo tomaron en broma: "Preguntale si no le da miedo jugar hasta tan tarde".

Pese a estar lejos, las imágenes son claras: aparece una silueta pequeña y de color blanco saltando y jugando en el estacionamiento. La presencia de esta niña fantasma ya es habitué en los choferes que aguardan por llevar a cabo sus actividades diarias.

Terror en el lago Nahuel Huapi: un turista grabó una misteriosa criatura en el agua

Se filtró un misterioso video filmado por un turista en el lago Nahuel Huapi. El hombre estaba dando un paseo por la zona cuando de repente vio algo muy extraño y tomó su celular para grabarlo con la esperanza de que se tratara de "El Nahuelito", la famosa leyenda de la criatura acuática que nada por las profundidades del Nahuel Huapi. En el clip, se puede ver cómo el agua se mueve de una manera sumamente rara.

Por lo poco que se alcanza a ver, parecería ser una figura alargada, como si fuese una serpiente o un animal gigante, que desplaza de un lado para el otro a la vista de todas las personas que pasaban por allí. El turista llegó a sacar su teléfono y sus videos se volvieron virales en Internet. Las redes se llenaron de varias teorías al respecto y la mayoría de ellas apuntan a que es un animal. Sin embargo, otros creerían que se trata de un ser extraño, casi sobrenatural. Sergio Tamagno, instructor de buceo y persona que conoce muy bien ese lago, conversó en diálogo con El Cordillerano Radio y brindó su opinión al respecto.

Según Tamagno, se trataría de "una familia de animales, posiblemente cauquenes, junto a sus crías". "En el lago sucede muchas veces que familias de animales se desplazan juntos, sobre todo cuando las crías son muy pequeñas y van acompañadas por los padres. A veces sucede, aunque no es este, el caso de ciervos que cruzan partes del lago", expuso el experto.

En este sentido, reconoció que "es algo muy llamativo y que puede parecer que se trata de un animal grande porque se ve un todo en conjunto". Sin embargo, aseguró que seguramente no sea nada peligroso. "Es muy poco probable, no hay muchos animales en el lago de los que podría alimentarse algo más grande. No creo que haya nada parecido ni riesgoso en el lago, lo digo por mi experiencia de nadar y estar mucho tiempo en el mismo", concluyó.