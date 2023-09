¿Un meteorito? La luz que iluminó la noche de Bariloche

Una potente luz de tonalidad verde iluminó el cielo de San Carlos de Bariloche. Según los expertos, pudo tratarse de un meteorito.

¿Un meteorito cayó en Bariloche? Una potente luz iluminó por unos segundos el cielo de la ciudad rionegrina poco después de la medianoche de este sábado. El fenómeno pudo verse hasta Villa La Angostura y en áreas aledañas a Chile. Especialistas aseguraron que pudo tratarse de un meteorito.

Según testimonios en redes sociales, la potente luz que se vio en el cielo a las 00.36 de este sábado fue acompañada por un fuerte estruendo. Luis Donoso, geofísico sismólogo, profesor de Geofísica de la Universidad del Desarrollo de Chile y miembro de la Seismological Society of America, remarcó la poca habitualidad de este tipo de fenómenos. "Pocas veces se puede ver el destello de un meteoro, meteorito en una imagen satelital, como el que hace pocos minutos se está informando desde Bariloche, Puerto Montt y Puerto Varas, y allí está !!! …", sostuvo en su cuenta de Twitter.



Guillermo Abramson, doctor en Física y aficionado a la astronomía, también aseguró que pudo tratarse de un meteoro."Son pequeños asteroides (rocas en órbita alrededor del sol) que entran en la atmósfera terrestre y se calientan hasta desintegrarse; típicamente pasan por encima de los 30 kilómetros de altura, así que aunque parezca que cayó cerca, puede ser muy lejos. Las piedritas que sobreviven al calor y llegan a tierra, si es que llega alguna, son los meteoritos", explicó.

Por su parte, la Red Geo científica de Chile, publicó: "A las 00:36 horas se reportó el paso de un asteroide no catalogado que se observó en distintas localidades de Chile y Argentina (Bariloche, San Martín de Los Andes, Puerto Montt, Puerto Varas, etc). El fenómeno también pudo ser visto en satélites, no hay reporte de impacto".

En tanto, la subsecretaria de Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Patricia Díaz, indicó a Télam: "Por lo que pudimos observar se trata de un meteorito, que ingresó y se desintegró en la atmósfera". "En ese momento produce un destello de tonalidad verde y una luminosidad muy potente, produciendo un sonido que es similar a cuando un avión rompe la barrera del sonido", precisó Díaz.

Un meteorito cayó en la Ruta 9 y destruyó el pavimento

Esta no es la primera vez en el año que un meteorito alborota las redes sociales en Argentina. En mayo, en la Ruta Nacional N° 9 se vivió un clima tenso y de desconcierto total en el que tuvo que intervenir la Policía junto con algunos servicios de emergencia. Una mujer publicó un video en su cuenta de TikTok donde relató que cayó un meteorito y mostró los destrozos que hubo.

A la altura de la localidad bonaerense de San Nicolás, la ruta 9 tuvo que ser intervenida a raíz de la presencia de un cráter gigante en medio del pavimento y un camión volcado en la banquina. "Cayó un meteorito y quemó el árbol. No, miren, miren. Acá iba justo pasando un camión con carbón. Es tremenda la situación", expresó una usuaria de TikTok.

"Es el primer meteorito que cae en la zona. Quemó todo el camión", concluyó en el video que se volvió viral. En el mismo, se pueden observar rocas de color negro que se especula que es parte del presunto meteorito con el carbón que perdió el camionero tras el siniestro. Se desconoce el estado de salud del chofer del camión que volcó y si la Municipalidad de San Nicolás, distrito en el que cayó el objeto espacial, comenzó las tareas de repavimentación por los destrozos.

Este evento vinculado con el mundo de la astronomía generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. "¿Cómo le explicás al seguro?; "Estuve ahí"; "Para la gente que piensa que es mentira, es real. Iluminó todo y de repente se escucha explosión", expresaron algunas personas que se hicieron eco de esta situación.