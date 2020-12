Sorpresa en Córdoba: los ríos se tiñeron de negro por una extraña razón

La provincia de Córdoba todavía sufre las consecuencias de los incendios y, tras la llegada de las lluvia, los ríos se tiñeron de negro por las cenizas que contaminaron el agua. En la localidad de Alpa Corral el extraño aspecto de los ríos quedó a la vista en distintos videos y fotos grabados por los vecinos.

El fin de semana llegaron las lluvias y en algunos puntos de la provincia incluso hubo caída de granizo. Este fuerte temporal arrastró las cenizas de las sierras hacia algunos ríos, y el resultado fueron las imágenes de las aguas completamente negras.

En Twitter algunos usuarios compartieron imágenes del nuevo aspecto de los ríos y Aguas Cordobesas emitió un comunicado para llevar tranquilidad. La empresa aseguró que la Planta Potabilizadora Suquía, que abastece a casi el 70% de la Ciudad de Córdoba, ya inició el proceso de potabilización, y que restituirán el servicio paulatinamente.

El viernes había sido interrumpido el servicio de agua potable porque se detectó la presencia de cenizas, y el sábado confirmaron que se reestablecería en horas de la madrugada. De todas formas, aclararon que "es posible percibir turbiedad durante algunos minutos, debido al vaciamiento de la red".

A raíz de la situación, también les pidieron a los vecinos que cuiden el agua, y restrinjan al máximo el consumo, utilizándola exclusivamente para las actividades básicas, como higiene y alimentación.

