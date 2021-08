La tierra se eleva: el extraño fenómeno natural que sorprende al mundo

Curiosamente, en los últimos días, la tierra se elevó de manera extraña en la India. Qué fue lo que sucedió y la opinión de los expertos.

La Tierra, tal y como sucede con diferentes especies de plantas y animales, presenta diferentes modificaciones. Y por supuesto que el cambio climático, debido a la contaminación que provoca el ser humano, es un factor sumamente influyente. Creer o reventar, en los últimos días hubo un extraño fenómeno natural que tuvo lugar en la India y luego se viralizó en todo el mundo: la tierra se elevó de manera misteriosa.

El hecho ocurrió precisamente en Haryana, región perteneciente a uno de los 29 estados del país asiático. Según el video que fue publicado, y que más tarde se viralizó, la tierra se elevó de manera extraña en un río y tomó bastante altura. Los habitantes de la zona quedaron completamente asombrados con lo sucedido, por lo que los medios de comunicación también se hicieron eco del hecho.

De acuerdo a lo que indicaron en algunos portales locales de la India, no hay una explicación tan clara de lo ocurrido en Haryana: "Esta es una nueva experiencia. Esto es asombroso. La tierra se está elevando por sí sola. No tenemos idea de lo que está sucediendo”.

La tierra se eleva en la India de manera misteriosa.

El extraño fenómeno tuvo lugar el pasado 14 de julio y, curiosamente, coincide con las lluvias que azotaron al país durante varios días y que, además de ocasionar graves problemas en la zona, provocó nada menos que un centenar de muertos y decenas de desaparecidos.

Por qué la tierra se elevó en la India

Hasta el momento, no hay una precisión exacta del motivo por el cual la tierra se elevó en la India. De todos modos, los científicos y expertos del Instituto Central de Investigación de la Salinidad del Suelo de la India se acercaron a la zona para poder estudiar lo acontecido. ¿La conclusión a la que llegaron? Si bien no lo comunicaron de manera oficial, trascendió que no se trató de un sismo o un evento geológico sino que tiene que ver con el efecto del gas metano que se ubica debajo de la superficie de dicho río.