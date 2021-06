Captan el momento exacto en que un meteorito cae sobre un volcán en Indonesia

El insólito hecho astronómico ocurrió en el volcán Merapi, en Indonesia. Las imágenes fueron tomadas por una empresa y por un fotógrafo profesional indonesio.

El pasado jueves 27 de mayo se produjo un hecho insólito, que además tuvo la fortuna de ser captado en un video. El fenómeno ocurrió en uno de los cráteres más activos de Indonesia, el volcán Merapi, donde repentinamente cayó un meteoro en la cima del volcán. Rápidamente las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la empresa Megadata y por Gunarto Song, un fotógrafo de la ciudad de Yakarta, se volvieron virales en las redes sociales.

En enero de este año el volcán Merapi fue noticia por una dramática erupción, que lanzó cenizas y humo a hasta tres kilómetros de altura. En la última semana, el Merapi volvió a ser viral pero por un insólito hecho astronómico: la aparente caída de un meteoro en su cima. Ubicado en la isla de Java, el Merapi es uno de los volcanes más activos de Indonesia y de todo el mundo. "Montaña de fuego" significa su nombre, de forma bastante elocuente.

"¿Un meteoro cae sobre el pico del volcán Merapi?", se preguntó en su cuenta de Instagram el fotógrafo profesional indonesio Gunarto Song, quien logró tomar fotografías del impactante momento. Song compartió tres fotos en las que se puede ver el insólito hecho, que son elocuentes: a lo lejos se puede ver el imponente volcán, donde se puede observar que en la cima cae un haz de luz. "Vi de repente, fue una luz muy brillante cayendo de arriba a abajo en cuestión de 1 segundo. Muy brillante y rápida", reveló el fotógrafo a un medio local.

El experto es fanático del Merapi: estuvo cerca del monte durante cuatro meses, entre febrero y mayo. Cuando se dio el particular hecho astronómico, Song se encontraba sacando fotografías al volcán de 2900 metros de altura porque había luna llena, lo que le daba excelente visibilidad. De todos modos, en términos estrictamente astronómicos no hubo registros de que lo que haya colisionado fuera un meteorito, ya que según informaron desde la estación geofísica Clase I Sleman, no se registraron vibraciones relacionadas con un meteoro en el monitoreo de la región.

El monte Merapi es el volcán más activo de los 500 que se encuentran en territorio indonesio y esporádicamente en el último tiempo lanzó lava, gases y ceniza. La erupción más importante de los recientes años ocurrió en el 2010, cuando fallecieron más de 300 personas. Vale aclarar que Indonesia es un archipiélago de 270 millones de personas que es propenso a sismos y actividad volcánica por encontrarse en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de fallas en torno al océano.