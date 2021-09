Pampita contra la revolución feminista: criticó a quienes deciden no depilarse

La modelo se refirió a las nuevas tendencias en relación al cuerpo de las mujeres y contó que no seguiría esa moda en su propio físico.

Carolina "Pampita" Ardohain se refirió a una de las grandes tendencias implementadas por el feminismo, hace ya tiempo, en relación al cuerpo y el cuidado. La revolución feminista empezó en las calles, siguió en las redes y ahora, atraviesa todos los ámbitos pasando desde derechos, pensamientos, posturas y formas de ver la vida, la moda, los cuerpos y la salud. Dentro de dicho contexto, muchas mujeres decidieron abogar por la naturalidad especialmente cuando tiene que ver con la depilación.

Desde la depilación del vello del cuerpo con cera, maquinitas, pinzas u otras formas hasta, por ejemplo, no teñirse más y dejar a la vista las tan odiadas y discutidas, en una época, canas. Personalidad como Britney Spears y Miley Cyrus, dejaron a la vista esta nueva etapa de "no depilación" y apoyaron ir en contra de estas normas establecidas por una sociedad patriarcal y restrictiva. Pero, al parecer, la modelo no está tan de acuerdo con esto.

En el ciclo que conduce, Pampita Online, la nativa de La Pampa recordó un hecho que tuvo como protagonista a, nada más y nada menos, Julia Roberts. En aquella ocasión, la histórica actriz levanto sus brazos y dejo a la vista sus axilas sin depilar en una alfombra roja. "Julia no, ¿por qué nos hacés esto? Es como que se me cayó una ídola, no la veía a Julia", criticó duramente la conductora, mostrándose claramente en contra y dejando en claro que no ve a la depilación como una "obligación".

En la misma línea, mostrando una fuerte resistencia a la determinación de algunas mujeres, "Pampita" expresó: "Ahora es una tendencia, las feministas están con eso, de no usar corpiños, de dejarse pelos en las axilas…". Sobre esto, sin muchas vueltas, opinó: "Al hombre igual lo prefiero con pelo, un poquito no molesta. Pero yo no". Recordemos que no es la primera vez que se cruza con el feminismo por alguna opinión. "Cuando hablo lo hago desde mis valores y desde lo que me inculcaron o lo que me parece. Me gusta escuchar, cambiar de parecer, puedo aprender por qué el otro piensa de otra manera", expresó en su momento. Y a pesar de hablar del feminismo como algo ajeno, dejó en claro que es "absolutamente feminista" porque busca lograr la igualdad de condiciones en todos los aspectos.