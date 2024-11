"Yo tomé la decisión": el dolor de Yuyito González por su relación con Javier Milei.

Yuyito González tomó una drástica decisión sobre su relación con Javier Milei. La reconocida conductora de televisión, quien blanqueó su romance con el presidente algunos meses atrás, abrió su programa Empezar el día (Ciudad Magazine) con un sorpresivo anuncio que llamó la atención de todo su público. La noticia se viralizó rápidamente y dejó sin palabras a todos los seguidores de la pareja, quienes reaccionaron impactados por su contundente decisión.

La relación entre la presentadora de televisión y el líder de La Libertad Avanza parecía estar en su punto máximo. Sin embargo, en las últimas horas Yuyito arrancó el programa adelantándoles a sus televidentes que, a partir de ahora, dejará de nombrarlo por un particular motivo. Esto generó un fuerte impacto, ya que apenas unas semanas atrás se mostraban muy enamorados en su programa.

"Yo tomé la decisión de no contestar más nada que implique que mi respuesta se entienda como una falta de respeto al presidente de la Nación. Es como que uno va evolucionando, en los vínculos, en los vínculos con la prensa. Va evolucionando la vida personal y uno va tomando otro tipo de decisiones", comenzó diciendo la exmodelo.

Además, señaló que "la vida te va haciendo superar y te va mejorando en muchos aspectos" y contó cómo fue la desagradable situación que vivió recientemente. "Ayer tuve este episodio, no tengo nada contra la gente que está trabajando con su micrófono, pero llega un punto en el que yo siento que responder tantas cosas es una falta de respeto hacia mi pareja y al presidente de la Nación", señaló.

Muy molesta por la repercusión que tiene su relación en los medios, hizo un desesperado pedido: "No lo tomen a mal, yo prefiero que ni vengan a la salida a preguntarme nada, porque lamentablemente tengo que terminar subiendo la ventanilla, yéndome y no me gusta hacer eso. Menos me gusta pasar de largo, no parar. Pero como insisten en bajar de nivel las cosas, la relación… A mí me parece que no hace falta, no me pregunten más cosas de qué me parece lo que tal dijo… que digan lo que se les dé la gana, yo no escucho ni leo nada".

Por último, finalizó diciendo que "la imagen del presidente de la Nación va tan en ascenso e internacionalmente también", que ella como su pareja, elige no exponerlo. "Venís de hablar con gente encumbrada que maneja el planeta, donde es considerado, buscado, halagado, después acá te preguntan de una mediocridad, una cosa de mal gusto. Yo no tengo ganas de ponerlo a él en esa respuesta", cerró Yuyito, decidida.

Jorge Rial se animó a contar el drama de Yuyito González por Javier Milei: "Estaba ilusionada"

Yuyito González y Javier Milei están en pareja desde hace meses y su relación siempre es tema de la prensa de espectáculos, dado que la pareja del Presidente es parte de esa industria. En ese orden, el periodista Jorge Rial dio a conocer datos sobre el vínculo entre la exmodelo y el mandatario, que evidenciaron la supuesta angustia de ella.

El conductor de Argenzuela habló en su programa sobre las ilusiones que tendría la exvedette con un viaje que iba a hacer y le habrían bajado, por lo que ella se habría angustiado, según las revelaciones de Rial y su equipo. "Yuyito está siendo víctima de todo esto, a Estados Unidos no la llevó, ella estaba ilusionada. La semana pasada contamos que fue nominada por su labor en la conducción en los Martín Fierro Latino", comenzó su descargo el comunicador.

"Le van a comprar el Martín Fierro. ¿Lo paga Milei o Ciudad Magazine? O lo pagamos entre todos. Ella estaba entusiasmada porque le dijeron ‘viajás porque te lo dan’. Se preparaba para volar este fin de semana y, misteriosamente, decidió suspender su viaje. Yuyito suspendió su viaje porque se confirmó que viene Georgia Meloni", continuó Rial. Por su parte, el periodista Mauro Federico añadió: "Mañana es la cena con ella, Yuyito está convencida de que va a estar invitada. Yuyito está muy insegura de la relación sentimental con el presidente y esto dicho por gente del entorno y conflictuada y con tratamientos estéticos".

El fundador de ciclos televisivos como Intrusos concluyó su descargo al revelar la incesante búsqueda que llevaría adelante González: "Está buscando desesperadamente mostrarle a Milei que ella está óptima para él. Cuando la llaman el sábado, ella se desesperó y llamó a todas sus colaboradoras. Cuando le suena el teléfono, ella fue con ropa que tenía en su ropero. Estaba muy nerviosa el sábado, muy preocupada porque ml avisan a último momento. Ella se siente rara. Ella dice ‘esto me está superando’".