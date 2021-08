Yanina Latorre disparó contra una famosa conductora: "No sirve para nada"

La panelista de LAM no se banca a una famosa conductora de América TV y deslizó un comentario incendiario contra ella.

Yanina Latorre es conocida en el mundo del espectáculo por su lengua filosa y por no tener filtro a la hora de opinar. Desde que comenzó Es por ahí, ciclo de América TV, que una nueva guerra se desató en la vida de la mediática de Los ángeles de la mañana contra Karina Mazzocco, la conductora del programa.

A través de las redes sociales, Yanina Latorre se hizo eco de una declaración de Karina Mazzocco en la que se sintió aludida: "hay mucha comunicadora que ¡saca la bazuca y tira…y lastima… y tira a matar. Ya no solamente sin ningún tipo de sororidad, sino que tampoco tiene respeto por el rol de comunicadora. Y a la que le quepa el sayo, ¡que se lo ponga!".

De esta manera, no dijo a quién se refería, pero se daba a entender que hablaba de Yanina Latorre, con quién suele discutir por sus formas. La esposa de Diego Latorre leyó lo que había dicho la conductora, a través de una nota que compartió Moskita Muerta en Twitter y, entendiendo que se refería a ella, saltó a responderle de manera directa.

El mensaje de Yanina Latorre en Twitter.

"¿Y ella qué? Esa en ese programa que critican a todos y ella con cara de “yo no fui”", expresó. De esta manera apuntó contra la conductora y el programa, que ya varias veces había afirmado que se dedicaban a criticar y hablar de los demás.

Por último, sentenció "que se haga cargo", y agregó, en un siguiente tweet: "Otra que no sirve para nada". Así, no dejó lugar a que el enfrentamiento termine ahí, a pesar de que la conductora de América TV decidió no contestarle por Twitter. Igualmente, como se manejaron en los últimos cruces, esta pelea continuará en el momento en que ambas mujeres salgan al aire.

Yanina Latorre explotó contra Rodrigo Lussich e Intrusos

Yanina Latorre disparó contra Rodrigo Lussich e Intrusos después de que en el programa que se emite por las tardes en América TV criticaran con dureza a la angelita por ponerse del lado de Rocío Marengo, que apuntó sin filtros contra los del Grupo América. Además, Latorre también aprovechó para destrozar a Karina Mazzocco y A la tarde.

El que lanzó la primera piedra fue Lussich, que le reprochó a la angelita el ataque de Rocío Marengo a Intrusos, en el que los acusó de machistas por "hacer bailar a las panelistas". "Creo que sos una mina que sabe jugar el juego, como muy poca gente. Pero después de la nota de Marengo que pasaron, muy compungida, vos dijiste que era muy fuerte la acusación que nos hacía Marengo y que teníamos que salir a dar explicaciones", comenzó el conductor bastante enojado en un mensaje directo a Latorre.

Algo sorprendida pero siempre dispuesta a discutir, Yanina Latorre respondió a través de sus redes sociales al comentar una nota periodística que recogía las declaraciones de Lussich. "Parece que quedaron descolocados con las declaraciones de Marengo y no tienen comprensión o no escuchan", comenzó su ácido descargo la angelita. Para cerrar su tuit, la panelista volvió con su estilo irónico: "Yo no dije nada de nada, solo comenté que eran duras las acusaciones de Marengo. Se pusieron nerviosos parece".