Yanina Latorre destrozó a Ivana Nadal tras las críticas: "Me dan ganas de matarla"

Yanina Latorre volvió a generar polémica con sus declaraciones. Esta vez, la panelista de Los Ángeles de la Mañana se encargó de criticar a Ivana Nadal, la modelo que causó indignación en las redes sociales por sus videos en los que hablaba de soltar el dolor que significa la muerte de un familiar. "Esta piba Ivana Nadal se quiere ir del país por todo lo que le dicen”, afirmó Ángel de Brito durante su programa en El Trece y Yanina Latorre comenzó con su descargo: "Me dan ganas de matarla".

La panelista marcó que Nadal "está haciendo unos tiktoks graves, graves, diciéndole a la gente cómo salir de los dolores y haciendo una frivolidad de la gente que perdió un hijo”. “Paremos un poco la moto. Cuando no tuviste hijos, sé un poco responsable y no digas tantas pavadas. Y menos en un tiktok”, sostuvo Latorre. “Una chica como Ivana Nadal que no tiene idea de la vida esté diciendo que hay que soltar el dolor de la pérdida de un hijo, a mí me dan ganas de matarla. Eso sí es para matarla y que los haters le digan de todo. Y si se quiere ir del país…”, manifestó la panelista.

Mientras tanto, De Brito y algunas de las panelistas de LAM intentaban bajar los humos y marcaron que no había que matarla, sí criticarla; pero Latorre siguió convencida con su relato: “Me da ganas de matarla que alguien banalice tanto un dolor así, mostrando el hombrito te dice de soltar. Está loca. Es un videito de tik tok, lo hace para tener seguidores en cuarentena”.

"Ni que fuera Osho o Pilar Sordo. No se dedica a nada de eso. No tiene nada que hace, está aburrida, se pone en bata, muestra el hombro y habla de algo tan grave. Señora, cállese la boca. Ella se creyó que era elevada y estaba dando un buen mensaje, pero la bardeó todo el mundo, entre ellos yo”, finalizó contundente.