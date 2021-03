Yanina Latorre acusó a Maru Botana de no cumplir con la cuarentena tras su viaje a México.

Fueron compañeras en la universidad mientras estudiaban Administración de Empresas y compartían un grupo de amigos. Sin embargo, con el tiempo las diferencias entre Maru Botana y Yanina Latorre se hicieron más que evidentes y se terminaron distanciando. Ahora, Yanina reveló qué famoso estaba haciendo un acto fuera de lugar, por lo que mandó al frente a Maru Botana por no respetar la cuarentena obligatoria para todos aquellos que vuelven de viaje del exterior.

"Tuvo un problema de competencia conmigo porque yo era muy flaca y ella una chica gordita. Después adelgazó mucho por una dieta. Pero no sé si me envidiaba o yo le molestaba. Un día discutimos, me agredió con que comía mucho y no engordaba. Que eso no era posible", dijo la panelista de Los ángeles de la mañana en una entrevista hace unos años, sobre los motivos que las separaban y hasta aseguró que le deseaba "la muerte" por todo lo que había sufrido en su adolescencia.

Mientras que Maru decidió callar durante varios años hasta que en una entrevista con Confrontados dio su versión sobre el conflicto. ''Cuando terminamos la facultad no la vi nunca más, y cuando murió Facu (su hijo) me la encontré, yo estaba destruida se me acercó y me preguntó, y justo ella venía de España me acuerdo patente porque yo estaba tipo pidiendo, ayuda, knock out, y ella súper divina, se me acercó, le conté, me pareció súper amorosa y me contó toda su vida, que se había casado, que se había ido a vivir a España, y nunca más la volví a ver. Me llamó la atención cuando ella apareció atacándome, nunca entendí por qué’’, explicó.

Sin embargo, el paso del tiempo no hizo que Yanina olvidara su odio hacia Botana y en las últimas horas aprovechó para criticarla públicamente una vez más. “@yanilatorre cómo es aquí algunos no hacen cuarentena al llegar del extranjero? creo que la única que cumplió fuiste vos Yanina...soy tu fan!", le escribió una seguidora. A lo que la mujer de Diego Latorre respondió con crudeza, acusando a su eterna enemiga de no haber permanecido en su casa preventivamente tras sus vacaciones familiares en México. “¡Totalmente! Maru Botana llego hace 2 días y ayer fue a un cumple y, lo peor, subió historias impunemente”, sentenció.

Luego, otro de sus seguidores señaló: "Maru Botana siempre te ignoró. Jamás contestó ninguna agresión tuya y eso te pone más loca de lo que sos". Y lejos de no hacerse cargo, Yanina redobló la apuesta. "Es verdad, me tiene terror. Cruza de calle cuando me ve y el que me insultaba seguira era el hijo, acá en Twitter", remató la panelista. Por lo pronto, la cocinera decidió guardar silencio.