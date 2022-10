Wanda Nara y Mauro Icardi, cada vez más cerca tras los rumores de reconciliación

La influencer y el futbolista estarían próximos a volver a verse y tuvieron un acercamiento por redes. Wanda Nara volvió a seguir a Mauro Icardi en Instagram y generó revuelo.

Wanda Nara mostró un inesperado acercamiento a Mauro Icardi en las redes sociales y los rumores de reconciliación ya comenzaron a escucharse. La celebridad de redes volvió a seguir al padre de sus hijas desde su cuenta de Instagram después de haber anunciado su separación.

Otro dato que aporta más condimento a las especulaciones de una nueva apuesta al amor por parte del futbolista y la jurado de Quién es la Máscara es que varios medios, según citó Ciudad Magazine, informaron que pronto Wanda viajará a Turquía, país donde Icardi juega actualmente.

Esto se da días después del estreno de El Último Romántico, la canción de L-Gante en cuyo videoclip trabaja Wanda Nara como actriz y hace de pareja del músico. Además, en los últimos días se vio a la mayor de las hermanas Nara y el músico de cumbia 420 a los besos en un evento social, a través de una foto que se viralizó. "Está perdidamente enamorado. A su entorno él ya la presenta a Wanda como su novia. Ya no sería una amiga o alguien que está conociendo, sino realmente algo más formal", enunció el periodista Juan Etchegoyen sobre el profundo enamoramiento que tendría L-Gante con Wanda Nara, por lo que esta posible reconciliación lo angustiaría mucho.

La palabra del exnovio preso de Wanda Nara

La celebridad de redes dio a conocer que en su adolescencia tuvo un novio que años después terminó preso con cadena perpetua. El acceso a redes sociales que hoy en día tienen los prisioneros hizo que Rodrigo, el joven en cuestión, comparta un video en su cuenta de TikTok donde relató: "Me están preguntando a full, porque ella declaró que tiene un ex novio, que está preso, con perpetua. Así que nada, acá vengo a responder, voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar".

"Y nada, si no lo charlé nunca es porque no se dio, tampoco tenía yo por qué nombrarla, ya que ella expuso de que tiene un ex que está preso, con perpetua. Quedé expuesto yo, todos los que me conocen que somos del barrio, que hace 18 años atrás fuimos pareja, así que bueno, acá estoy para responder", continuó el condenado a prisión perpetua en su posteo. Días más tarde, Rodrigo dialogó con Intrusos y reveló parte de su relación con Wanda: "Yo tenía problemas legales que no me permitían acompañarla; tenía pedido de captura. Ella quería que la acompañara a hacer temporada de teatro, pero yo estaba por fuera del sistema, no podía ni sacarme fotos".