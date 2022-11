Wanda Nara se acercó a Mauro Icardi y L-Gante estalló con un comentario: "Plata"

El cantante de cumbia 420 realizó un posteo en sus redes sociales que despertó la curiosidad de Wanda Nara. Qué se dijeron.

L-Gante y Wanda Nara intercambiaron algunas palabras en redes sociales que sembraron la incógnita entre sus seguidores. A raíz de una publicación del artista en su cuenta de Instagram con una fuerte frase, la mediática le respondió y se generó un debate sobre una potencial pelea entre ambos.

"No compro con el fantasmeo porque mi respeto nunca vale plata", escribió L-Gante, frase que despertó la curiosidad de Wanda Nara, con quien forjó un vínculo muy estrecho este último tiempo. "Que linda frase. Aunque no la entendí", señaló la exjurado del reality show de Telefe Quién es la máscara.

"Ya la entenderás", le indicó el cantante de cumbia 420 de forma misteriosa. Esta situación causó revuelo en sus seguidores y el posteo se colmó de comentarios sobre distintas especulaciones de lo que podría haber dicho el joven. Varios de ellos insinuaban que el posteo estaba dedicado a ella.

Sin embargo, la foto que acompañó la publicación era de L-Gante junto a un grupo de amigos. "Dice que nunca se olvida de dónde vino, no compra con el fantasmeo, su respeto no vale plata, su respeto va más allá de la plata, prioriza lo humano por encima del capital", expresó una usuaria de Instagram.

L-Gante reveló lo que nadie se imagina de Eduardo Feinmann

L-Gante fue polémico a la hora de referirse a Eduardo Feinmann, luego de que lo cruzara en su programa emitido por Radio Mitre a raíz de unos comentarios del cantante sobre la marihuana. Frente a esta situación, el joven aprovechó que fue interceptado por el móvil de un programa de espectáculos y reveló detalles inimaginables sobre su relación con el periodista.

"Lo dicho por L-Gante en la Expo Cannabis es casi una apología de la droga. Es un mensaje nefasto para los más jóvenes. El mensaje que da es que para estar enfocado hay que fumar marihuana", expresó Feinmann. El programa A La Tarde conducido por Karina Mazzocco en América TV buscó al artista y le hicieron un par de preguntas.

"No escuché nada, me lo comentaron pero no lo busqué", dijo. Inmediatamente, bromeó por la situación y contó qué fue lo que hizo con Feinmann tiempo atrás. "Que la chupe. ¿Vos no sabías que Feinmann fuma?", preguntó retóricamente dando a entender que el periodista probó el cannabis de forma recreativa.

"Que lo diga alguien que sea careta de verdad, no Feinmann que con él compartimos churrito", sorprendió L-Gante entre risas. Hace más de un año, el joven le brindó una entrevista al conductor de La Nación Más y Radio Mitre en la cual también hablaron de la marihuana. De hecho, no es el primer episodio de Feinmann con este tema: varios años atrás, se dio la histórica pelea con Andy Chango que derivó en un partido de tenis.