Wanda Nara estuvo con un jugador de Boca en un boliche: "Algo pasó"

Tras haberse separado de Mauro Icardi, Wanda Nara se encontró con un jugador del Xeneize. De quién se trata.

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi y a las pocas horas, se vio inmersa en una nueva polémica. La mediática salió a un boliche, lugar donde se la vio muy de cerca con un reconocido futbolista de Boca que viene siendo titular en los últimos partidos.

El mundo del espectáculo se encuentra expectante con respecto a lo que sucede con Wanda Nara. A través de LAM, la panelista Pía Shaw reveló detalles sobre el presunto affaire con Martín Payero, jugador del equipo que dirige Hugo Ibarra en el boliche Afrika.

"Me llamó la atención y hablábamos con Yanina sobre una información que compartíamos. Se los vio charlando, nada más. Algo pasó ayer", aseguró. Por su parte, Latorre tomó la palabra para agregar más datos al respecto: "Hace un mes tengo un señor que no lo conozco y me quiere vender una información que yo no voy a pagar y es sobre Wanda que sale con un jugador", contó.

En este contexto, Ángel De Brito brindó su opinión del tema y fue tajante: "Para mí no. No creo que tenga alguna relación con nadie". "Por ahí le llegó ayer a Icardi y se mataron por eso", consideró Yanina, mientras que De Brito cerró: "Puede ser. Averiguaremos".

Qué dijo Wanda Nara para confirmar su separación

Haciendo uso de sus redes sociales la actual jurado de ¿Quién es la máscara? (Telefe) anunció la ruptura: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación".

"Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", cerró la mediática. Días atrás, trascendió la noticia de la cifra millonaria que gasta la ahora ex pareja por mes y el tema causó un fuerte revuelo en redes sociales, luego de las declaraciones que se hicieron en LAM (América TV).

La contraparte de Mauro Icardi

Ya instalado en Estambul junto con sus hijas para jugar en el Galatasaray, Mauro Icardi aprovechó para responder preguntas de sus seguidores. Vale recordar que unas horas antes, Wanda Nara había hecho lo propio y deslizó en diversas respuestas que estaba separada del futbolista luego de 9 años en pareja.

Tras estas curiosas afirmaciones, el deportista desmintió los rumores de crisis. "Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. ¡NO! No estamos separados", aseguró Icardi con firmeza. A continuación, el futbolista del Galatasaray dio más detalles: "Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que ¡tanto los nenes como yo la extrañamos mucho!".

En su descargo, Mauro Icardi también aprovechó para tirarle un palito a los ciclos de espectáculos: "Obviamente los programas de chimentos y de espectáculos les vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros". En ese sentido, el futbolista remarcó que con Wanda Nara están acostumbrados a estas situaciones, les gusta "jugar un poquito con tanta pavada que inventan" y hasta darles de comer "hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan". Pero eso no fue todo, porque en otra publicación el deportista fue un poco más allá y confesó un deseo que mantiene.

Lejos de solo limitarse a contar que siguen juntos, Mauro Icardi también sorprendió al revelar un fuerte deseo que mantiene. "¿Tenés ganas de que llegue el varón?", le preguntaron directamente al futbolista en sus historias de Instagram. Cabe recordar que Icardi y Wanda Nara tuvieron dos hijas (Francesca e Isabella), mientras que la empresaria ya tiene tres niños con Maxi López -Benedicto, Constantino y Valentino-.