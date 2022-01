Wanda Nara encaró a Jujuy Jiménez tras los likes a su novio: "Me pareció rarísimo"

Jujuy Jiménez compartió el intercambio que tuvo con Wanda Nara luego de que se viralizaran los likes que le dio la empresaria a publicaciones del novio de la modelo.

Wanda Nara decidió enviarle un mensaje a Sofía "Jujuy" Jiménez luego de que se viralizara que le había dado muchos likes a distintas publicaciones del polista Bautista Bello, novio de la modelo. "Así es como se manejan", aseguró Jujuy Jiménez en sus historias de Instagram, luego de mostrar el intercambio virtual que tuvo con la empresaria. Según reveló la modelo, pese a que se supo recién ahora, los likes fueron en diciembre pasado.

Desde que el Wandagate se convirtió en uno de los temas más comentados del país, cada acción que toma Wanda Nara es revisada y analizada por todos los periodistas de espectáculos. Los rumores y especulaciones sobre el final de la relación de la empresaria y Mauro Icardi sigue vigentes desde que sucedió el escándalo de infidelidad que incluyó a "La China" Suárez. En los últimos días, Wanda volvió a estar en boca de todos luego de que se viralizara que le había dado like a unas cuantas publicaciones en Instagram de Bautista Bello, el novio polista de Sofía Jiménez. Esto fue considerado por muchos como un "gesto virtual" de que estaba disponible para una relación.

Consultada por distintos medios, la modelo le bajó el tono a la polémica y aseguró que le pareció "gracioso" todo lo que sucedió. Para evitar que el escándalo creciera, Wanda Nara decidió enviarle un mensaje privado a Jujuy Jiménez y aclarar los tantos. "Sofi, rarísimo los likes porque no lo conozco a tu novio ni los puse. Pero te lo quería decir, te mando un beso enorme", fue el mensaje que la empresaria le envió a la modelo, quien decidió hacer público el intercambio.

Jujuy Jiménez compartió el intercambio que tuvo por Instagram con Wanda Nara

"Wandi, me pareció rarísimo a mí también. Con Bauti no entendíamos", replicó la ex Informados de todo. Para cerrar el intercambio buena onda, Jujuy escribió: "Que genia que me escribiste igual. Gracias en serio. Beso y abrazo enorme". Además, la modelo también grabó una historia de Instagram con un texto que decía que "las mujeres juntas siempre seremos fuertes" y en el que destacó la actitud de Wanda Nara. "Me encantó y me pareció un gran gesto de Wanda el de haberme mandado un mensajito. Por más que sea una boludez, creo que así es como se manejan y se resuelven las cosas", aseguró Jujuy Jiménez, dando por terminado el tema.

La denuncia de acoso de Sofía "Jujuy" Jiménez

Mientras descansaba en un hotel, tras su paso por Showmatch: La Academia, "Jujuy" Jiménez recibió mensajes con tintes de acoso por parte de un hombre que estaba en la puerta del lugar. "Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy, y me busca", comentó en sus historias de Instagram y cerró: "No quiero que vuelva a pasar y estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal; estoy asustada".