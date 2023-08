Wanda Nara confirmó lo que todos pensaban: "Confieso que tuve miedo"

Wanda Nara utilizó sus redes sociales para expresar cómo se siente en medio del final de Masterchef. El posteo de la conductora que trabajó en Telefe.

Wanda Nara realizó un extenso posteo a través de sus redes sociales en el que abrió su corazón frente a sus seguidores de Instagram. La mediática, que viene de finalizar la temporada 2023 de Masterchef por Telefe, se mostró muy conmovida en medio de las filtraciones sobre su estado de salud reveladas en las últimas semanas.

La publicación de Wanda Nara en su cuenta oficial de Instagram se hizo antes de la final de Masterchef, que se desarrolló en la noche del lunes 7 de agosto por Telefe cuyo ganador fue Rodolfo. "Para mi en lo personal un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realice en mi amado país, llamado Masterchef y rodeada del mejor equipo que puede existir", expresó en primera instancia.

La conductora que ganó el Martín Fierro a "Mejor Revelación" se emocionó por el final del reality show de cocina, más que nada porque fue su primera experiencia al frente de un programa en televisión. "Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mí, la verdadera. Quien me conocía está feliz de que pude ser yo. Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100%, me conoció. Esta soy yo", indicó.

Sumado a eso, destacó la buena relación que forjó con el jurado conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis: "Gracias por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar. Gracias por cuidarme hasta en el último detalle. Nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son. Los amo con todo mi corazón". El posteo se llenó de likes y comentarios en apoyo a la conductora, quien en ningún momento se refirió a su estado de salud tras la polémica revelación de Jorge Lanata asegurando que tenía leucemia.

Wanda Nara se encuentra acompañando a su pareja Mauro Icardi, quien renovó contrato con el Galatasaray de Turquía, alejada de la televisión luego del furor por Masterchef. "Gracias a todos ustedes una vez más por acompañarme en cada proyecto. Continuará", concluyó.

Wanda Nara confirmó lo peor de su enfermedad con un doloroso testimonio: "Me voy a morir y no me lo dicen"

Wanda Nara reveló detalles sobre la enfermedad que le diagnosticaron, tras varias semanas internada y con una batería de estudios realizados con diferentes médicos. La conductora rompió el silencio en diálogo con Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), a quien autorizó para que leyera la conversación al aire. En aquel chat, contó cómo fue el dramático momento que vivió cuando los médicos le confirmaron su diagnóstico, en medio de los rumores que surgieron sobre su estado de salud.

“Me confirmó la enfermedad que está atravesando con nombre y apellido. Está focalizada en su salud y en su tratamiento y en que todos están en shock", comenzó De Brito. Y agregó que si bien Wanda le precisó cuál es su diagnóstico, no iba a revelarlo hasta que la empresaria rompiera el silencio. Sin embargo, leyó la conversación privada que mantuvieron por WhatsApp, en la que detalla cómo se enteró sobre su enfermedad.

"Yo estoy bien, en shock, asimilando. Cuando pueda entender yo, quizá pueda contarlo públicamente", leyó el conductor. Además, agregó que Wanda ya inició el tratamiento y que lo continuará en Argentina, ya que "está muy conforme sobre cómo la trataron en la segunda institución (Fundaleu), que fue donde se confirmó la situación de salud que está atravesando".

Por otro lado, Wanda habló sobre los repudiables dichos de Jorge Lanata, quien confirmó que la empresaria tendría leucemia, sin tener ningún estudio médico que lo confirmara. De Brito explicó que en aquel entonces, ni siquiera la empresaria tenía su diagnóstico. “Antes de ese resultado, me aclara Wanda, nunca le confirmaron a nadie. De esa manera trabaja la institución”, detalló.