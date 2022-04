Video: El Bicho Gómez sorprendió con un desnudo total en Instagram

El humorista El Bicho Gómez sorprendió con un atrevido video al desnudo en sus redes sociales.

El Bicho Gómez sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con una publicación extrema y al desnudo, que no pasó desapercibida. Los detalles sobre el destape carnal del popular humorista que saltó a la fama por ser El payaso "Mala onda" en el recordado ciclo Mañanas informales (El Trece).

"Cuando terminas de bañarte y gusto te llaman para una nota y @vero_pecollo te agarra infraganti! Disfrútenme como lo hizo vero!!", publicó El Bicho Gómez en un video donde se lo ve completamente desnudo, charlando por teléfono. Al parecer, el humorista tuvo una entrevista y tuvo que salir a las apuradas de bañarse. El resultado quedó plasmado en el video.

Quien capturó el cuerpo completo de El Bicho -blureado para evitar la censura de Instagram- fue su pareja. La ocurrencia fue celebrada con comentarios divertidos y emojis de risas, en los seguidores de ambos.

La infancia del Bicho Gómez: lo cuidaba un mono de un circo

Años atrás, el humorista visitó el programa Almorzando con Mirtha Legrand y contó su emotiva historia de origen, con una mona que hizo de madre durante sus primeros años. "¿Es verdad que a vos te cuidaba un mono?", le preguntó el empresario teatral Carlos Rottemberg a Gómez. "Sí, es verdad. Porque a mi papá, que era el adiestrador de los chimpancés y él los amaba, se había encariñado muchísimo y había una en particular, que era la monita más viejita, que se llamaba Jenny", respondió el apuntado.

"La traía a la casa rodante, entonces vos llegabas a la casa rodante y estaba la mona tomando mate, o comiendo, y le había enseñado que me tenía que cuidar. Entonces de repente yo andaba jugando por ahí y mi papá le decía 'andá a buscarlo al bicho' y venía la mona, me agarraba y me llevaba. Yo tendría nueve, diez u once años", sumó, emocionado, sobre su historia con el primate.

La anécdota terminó con mucho humor y con El Bicho afirmando que "heredó del mono de la cintura para abajo". Y cuando desde la producción del programa enfocaron una imagen de Gómez con el animal, cerró con un emotivo: "Te abrazaba, te tenía como un hijo, es increíble".