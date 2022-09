Video del escándalo: así se llevaron detenido al Teto Medina

El periodista fue detenido en el marco de una causa por reducción a la servidumbre y abandono de persona. El video.

"El Teto" Medina fue detenido en el barrio porteño de Palermo tras una serie de allanamientos realizados en Berazategui y Florencio Varela. La causa se enmarca bajo varias carátulas: abandono de persona, reducción a la servidumbre, asociación ilícita, trabajos forzados y usurpación de autoridad y título.

La noticia de la jornada del 22 de septiembre es el arresto del "Teto" Medina. El presentador de televisión manejaba centros de rehabilitación de drogas en los que al menos 60 jóvenes se encontraban en condiciones inhumanas, por lo que fue arrestado a primeras horas de la mañana.

Tiempo atrás, se había pronunciado con respecto a estos temas ya que se recuperó de sus adicciones a las drogas, según su testimonio. Además, su alejamiento de la televisión fue precisamente por esta situación, luego de haber trabajado en El Nueve con Beto Casella y como conductor de Radio Zónica.

En la investigación se determinó que habría otros falsos centros terapéuticos provinciales involucrados, donde el periodista participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización. Su contexto legal se complica aún más, ya que está vigente una denuncia por abuso sexual hecha por su expareja.

Dan a conocer el vínculo desconocido de Shakira con el Teto Medina

El colosal escándalo que generó la separación entre Shakira y el futbolista Gerard Piqué no escatimó en repercusiones de todo tipo. Y una de las más recientes vincula a la popular cantante con el mediático "El Teto" Medina.

Fue Marcelo Polino quien contó la insólita conexión entre la oriunda de Barranquilla y Medina, conocido por haber integrado parte del staff del programa Bendita TV (El Nueve): “Era el año 1994 y yo trabaja con Lucho Avilés, con Tauro y el Teto Medina. Y era la época del uno al uno así que venían todos los artistas y, lo que hacían las compañías discográficas, era darte una nota con “el figurón”, pero bueno, como parte del paquete también había que entrevistar a alguien que ellos recién estuvieran lanzando”, contó. Polino en Radio Mitre.

“Y me acuerdo que estábamos en Mar del Plata-, y a Tauro la mandaron a entrevistar a Julio Iglesias, y a mí me dijeron ‘andá a ver a una chica nueva que recién empieza’ ¡Y yo me enojé! ¡Dije que no, que no estaba para entrevistar principiantes!", agregó el destacado periodista de espectáculos.

Para cerrar la divertida anécdota, Marcelo indicó: "Y bueno, al final la nota la fue a hacer el Teto ¡Pero resultó que la ‘chica nueva’ era Shakira! Que años más tarde fue una mega estrella ¡Y yo por no hacer a una desconocida, hoy no me atiende el teléfono, todo pudo ser distinto!”.