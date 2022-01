Video: Chano Charpentier confirmó su romance con la modelo Sofía Santos

Chano Charpentier fue captado por las cámaras besando a una modelo y confirmó su romance con una selfie en redes.

Chano Charpentier está rehaciendo su vida después de todo lo que pasó en el 2021, cuando fue baleado por un oficial de la policía y fue ingresado en rehabilitación por sus problemas de adicción. Por primera vez en todos estos meses, fue visto públicamente besando a una persona con quien parecería estar saliendo.

A pesar de todos los rumores de romance que surgieron entre él y otras mujeres de la farándula, como Natalie Pérez, todos estos fueron desmentidos. Finalmente, esta vez se filtraron fotos y videos de él con una modelo en un restaurante por la zona de Pilar con quien se dice desde hace algunas semanas que están juntos.

Se trata de la modelo Sofía Santos, de 23 años, con que se venía comentando fotos en Instagram desde hacía un tiempo. Los dos fueron captados a los besos por las cámaras de Teleshow el pasado martes 18 de enero al mediodía, en medio de la tormenta. En el clip, se puede ver a los dos abrazados y dándose besos, ya sin darle importancia a las cámaras. Incluso, subieron una selfie juntos a Instagram para terminar de confirmarlo.

¿Qué dijo Natalie Pérez sobre los rumores de romance con Chano Charpentier?

Esta versión surgió después de que se filtrara una foto de Chano en un restaurante al lado de una mujer que parecía ser Natalie. Justo unos días después de que se filtrara que salía con Sofía, Natalie apareció con una remera que decía: “No soy una segunda opción”.

Después de que los portales de noticias de medios de farándula levantaran notas diciendo que ella había salido con el músico, publicó un descargo en las redes sociales para desmentir todo. “¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí en mi sillón, leí lo que decía la remera y jodí”, explicó.

Días atrás de esto, la actriz había cantado una canción de desamor en el piano y, una vez más, todo apuntaba a los rumores con Chano. “Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y quería que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía '¿Por qué te olvidaste de mí?'”, expresó. “Que tengan un lindo domingo. Todo lo que dicen los periodistas es mentira”.