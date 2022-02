Vero Lozano reapareció y mostró su estado tras el accidente

Tras haberse conocido su complicado diagnóstico, Vero Lozano reapareció en sus redes y mostró cómo transita la situación.

En medio de sus vacaciones en Aspen, Estados Unidos, Vero Lozano sufrió un terrible accidente: se cayó de la aerosilla desde siete metros de altura y terminó por quebrarse el tobillo. Así es como, luego de unos días de solo reportarse a través de Twitter, la conductora reapareció en su Instagram y mostró cómo transita sus días de vacaciones con esta situación que cambio por completo sus planes.

Lo cierto es que, a pesar del malestar y la bronca que le puede generar la situación, Lozano siempre se mostró bastante positiva al respecto, tanto así que incluso decide hacer un poco de humor al respecto. Ahora que las aguas se calmaron y que su situación ya se conoció por completo, Vero se encargó de mostrar sus días previos a la intervención quirúrgica.

"Un poco de todo porque la vida a veces te sacude...Estoy bien, no tengo dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote", escribió Vero Lozano como descripción del álbum de fotos que compartió, en donde se ven varias imágenes de ella y su familia tratando de hacerle frente a la situación que los golpeó de forma inesperada.

Cabe recordar que la caída de Lozano desde tanta altura generó lesiones graves en sus pies, tanto así que deberá ser intervenida quirúrgicamente para solucionar el problema cuanto antes. Así es como, en este álbum de fotos, Vero mostró que cuenta con el apoyo de su familia constante: su hija le hace chistes, su marido la ayuda con la rehabilitación y los calmantes y medicamentos la ayudan a evitar la hinchazón y el dolor. Sin embargo, hasta que Vero Lozano se recupere, tendrá que mantenerse con sus pies vendados y en silla de ruedas, tal como se mostró en esta serie de imágenes.

Cómo fue el accidente de Vero Lozano

Los planes de Vero Lozano y su familia eran claros: ir a pasar unos días a la nieve para esquiar y luego descender hacia Miami para culminar sus vacaciones en la playa. Sin embargo, este accidente cambió los planes rotundamente.

Según se pudo conocer, cuando la conductora se subió a la aerosilla quedó enganchado el bastón de esquí por lo que la generó una mala posición que terminó en que se resbalara y quedara colgada. Así es como se generó la lesión que le costará tres meses estimativos de recuperación.