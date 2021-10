Una modelo expuso una conversación privada con Mica Tinelli: "Ubicate en la palmera"

Durante las últimas horas, se generó revuelo por un intenso intercambio que mantuvo con una actriz porno que expresó sus intenciones con Lisandro López.

Mica Tinelli mantiene un perfil bajo, a pesar de la exposición que tuvo desde sus primeros años por ser la hija de Marcelo Tinelli. A pesar de eso, está presente en sus redes sociales y muchas de las publicaciones que realiza es junto a Lisandro López, su pareja desde 2019 y con quien convive hace tiempo. Sin embargo, una tercera en discordia podría generar un escándalo entre ambos que ya tomó dimensiones públicas.

El jugador de Boca tiene un rol secundario dentro del equipo ya que es suplente pero mantiene una gran carrera, por lo que es muy respetado. Esto también despierta el deseo de otras personas que se sienten atraídas por él. Durante las últimas horas, se generó revuelo por un intenso intercambio que mantuvo con una actriz porno que expresó sus intenciones con López.

La modelo "Jazpincita", según se presenta en sus redes sociales, fue consultada por algún jugador del Xeneize con el que se acostaría. Si bien su primera opción fue Cristian Pavón, el segundo nombre que mencionó fue el del defensor. "A vos también te espero en mi cama bombón", expresó la joven con un arroba al futbolista.

A raíz de ese comentario, la empresaria acudió directamente al Instagram para responderle la particular invitación. "Che, hermana. Ubicate en la palmera", escribió la hermana de Cande Tinelli pero el intercambio no terminó allí. La modelo volvió a la provocación con un picante mensaje: "Perdón, hagamos trío". Mica agregó que "las pibas así restan" mientras que fue cuestionada por su formar parte de su familia. "¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola", lanzó en la conversación privada que luego publicó.

Los mensajes que intercambiaron Mica Tinelli y la modelo por Instagram.

"A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba", escribió la influencer para finalizar la discusión que tuvo.

La reacción de Marcelo Tinelli por un cambio inesperado

ShowMatch, La Academia (El Trece) no comenzó como siempre en su edición de la noche del lunes feriado 11 de octubre de 2021 de la mano de Marcelo Tinelli, sino que hubo un cambio a último momento que sorprendió hasta al propio conductor en el estudio del canal. De hecho, ya al minuto de la emisión, algo le llamó la atención al "Cabezón", por lo que decidió sincerarse frente a las cámaras mientras las bailarinas se movían detrás de él y el resto de los integrantes lo escuchaba atentamente.

Lo que sucedió fue que Carolina "Pampita" Ardohain no llegó a tiempo a ocupar su lugar habitual en el jurado junto con Ángel de Brito, Jimena Barón, Hernán Piquín y Guillermina Valdés, quienes sí ya estaban ubicados en sus respectivos asientos. Por lo tanto, tuvo que recurrir a la jefa de coaches, María Laura "Lolo" Rossi, para suplantarla. “Hoy estamos con la baja de Pampita, que por ahí en cualquier momento llega... Tenemos que arrancar y el programa ya está en el aire”, reconoció el nacido en Bolívar, provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, mientras Tinelli continuaba hablando a la espera de la modelo pampeana de 43 años que fue madre recientemente, ella entró al piso y el conductor de ShowMatch (El Trece) lo dio a conocer al mismo tiempo que enfocaban a la protagonista: “Perdón, llegó Pampita justo. Bueno, gracias ´Lolo´. Justo habíamos hecho toda la presentación... Es increíble. Esto parece un sketch armado, yo no lo puedo creer. ´Lolo´, volvé a tu lugar, igual te adoramos”.