Pampita vivió una experiencia paranormal en Luján: "Todos lloraban"

Pampita protagonizó un hecho sumamente misterioso y extraño en su caminata a la Basílica de Luján. Cuál fue la experiencia paranormal que vivió la jurado de ShowMatch.

El pasado fin de semana, Carolina "Pampita" Ardohain protagonizó un momento sumamente movilizador en su vida. La modelo y jurado de ShowMatch caminó hacia la Basílica de Luján durante nueve horas. Allí, y de acuerdo a lo que comentó en detalle Barby Franco, protagonizó una experiencia paranormal que dejó con la boca abierta a los panelistas de LAM (Los Ángeles de la Mañana), por El Trece.

El objetivo de Pampita fue asistir a Luján para rezar por su hija fallecida en 2012 y agradecer por el nacimiento de la hija que tuvo con Roberto García Moritán. Y Barby Franco fue una de las que presenció aquella larga caminata en la que explicó: "Éramos 20 chicas y estaba el núcleo más íntimo de Pampita. Obviamente ellas fueron a agradecer una situación íntima que tuvieron ellas y fueron a agradecer". Y agregó: "En mi caso fui a pedir a la Virgen y a Dios".

Durante el largo viaje hacia la Basílica de Luján, Barby indicó que se vivieron situaciones muy especiales junto a Pampita: "Pasamos por todos los estados. Yo llevé un parlante, meta cumbia y meta joda. Lloramos en el medio, rezamos varios padres nuestros en las caminatas. Volvimos con el parlante y el último kilómetro fue tremendo. El cuerpo estaba cansado y el cuerpo pesa bastante. Llovió, salió el sol y volvió a llover".

Pampita y la caminata hacia la Basílica de Luján.

¿Qué experiencia paranormal tuvo Pampita? "En mi caso, en algún momento perdí la fe. Mi familia es muy creyente, en la adolescencia se me fue un poco la fe y no iba con algo así tan profundo, pero en el último kilómetro fue tremendo, fue algo que salía de adentro. En un momento, miro hacia atrás y veo a sus amigas en cadena llorando y rezando, con la lluvia...", expresó Barby Franco Y resaltó: "Y no me pregunten por qué, pero en un momento estábamos llegando y no llovía, pero Pampita pisó la Basílica de Luján y se largó a llover de una manera... viste cuando decís que fue como mágico...".

Pampita dialogó con Paparazzi y comentó sus sensaciones con respecto a la caminata hacia la Basílica de Luján. “Mucha emoción, mucho agradecimiento. Son muchas horas, así que uno lo va transitando en el camino y por supuesto el momento final es muy fuerte”. Lo que la motivó a la conductora de Pampita Online fueron sus ganas de darle las gracias a la Virgen de Luján por cuidar de toda su familia. “Agradecer por las cosas buenas y toda la protección que tiene mi familia, mis seres queridos”.

Qué le pasó a la hija de Pampita y Benjamín Vicuña

El 30 de agosto, Blanca Vicuña debió ser internada en terapia intensiva en la clínica Las Condes (Chile). Allí, a la hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña le detectaron una inflamación en el tejido esponjoso de los pulmones que fue producido por una bacteria. Lamentablemente, el 8 de septiembre de 2012, la pequeña de tan sólo 6 años murió.