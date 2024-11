Una figura de la radio se despidió sorpresivamente de su programa: "Es el final".

La radio es uno de los medios más tradicionales del país y, pese a la aparición del streaming y las plataformas digitales, continúa manteniéndose como una de las opciones más elegidas por la gente, en especial en el interior del país. Sin embargo, en las últimas horas y tras una vasta trayectoria, una de sus máximas figuras decidió decirle adiós.

"Bueno, ya llegan los chicos. Es el final", fueron las palabras que lanzó este martes 5 de noviembre, minutos antes de concluir su programa, la locutora y conductora cordobesa Gabriela Tessio. La comunicadora se despidió en el día de su cumpleaños y luego de 29 años ininterrupidos al aire.

Gabriela Tessio se despidió de Cadena 3 con un mensaje que emocionó a sus fieles oyentes quienes la siguen desde hace años. En pleno llanto y con mucha emoción, expresó: "Bueno, 29 años en la radio. Gracias Anímate por permitirme llegar con mi voz a sus vidas”. En ese sentido, agradeció el espacio que le dieron ya que pudo “crecer como mujer y profesional”.

Por último, le dedicó unas palabras a sus oyentes y compañeros de trabaho por las tres décadas juntos y concluyó: “Hacer lo que uno ama no es trabajar, es disfrutar de la vida. Esto no es un adiós, sino un hasta luego lleno de gratitud y cariño. Una tiene que ser responsable y elegir su camino. Hasta pronto”.

Viviana Canosa volvió a la radio y reveló qué le hizo Milei: "Engaño al pueblo argentino"

Viviana Canosa volvió a la radio tras sus inesperadas salidas de LN+ y El Observador y no dudó en apuntar con dureza contra Javier Milei en su editorial. "El presidente me dejó sin radio y sin televisión", acusó la periodista al líder de La Libertad Avanza durante su primera intervención en Viviana630 (Radio Rivadavia).

Tras unos meses alejada de los medios, Viviana Canosa regresó a la radio y lo hizo con fuerza y una importante denuncia. Es que la polémica periodista fue vital para el crecimiento de Javier Milei durante la campaña que lo terminaría llevando a la presidencia, pero según contó la propia Canosa el mandamás fue el responsable de que se quedara sin trabajo.

Así lo contó en "Libertad de expresión", como decidió llamar a la primeria editorial de Viviana630, su nuevo programa en Radio Rivadavia. Durante su columna, Canosa acusó directamente a Milei de intervenir para que la despidieran de sus trabajos: "Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una ‘periodista amiga’ a que pidan mi cabeza en LN+ y El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión".

"El mismo tipo que tiempo atrás me había pedido de muy buena manera que le presente el libro. Yo de todo corazón lo hice. Al poco tiempo me enteré que era un plagio", agregó, filosa. Respecto al quiebre de lo que fue su relación con el Presidente, la periodista lo tiene bien en claro, que fue cuando en plena campaña denunció la venta de candidaturas a "la gente de Massa": "Ahí me convertí en su enemiga".

"Esa noche solo conté la verdad. No iba a ser cómplice de este engaño al pueblo argentino", sumó la periodista, al tiempo que detalló que fue tras esa situación que Milei pidió que la sacaran de la televisión. "El gerente de LN+ me había contado que Milei le había pedido que si ganaba no me quería ver más en la pantalla de ese canal. Me aseguraron que eso no iba a pasar, pero pasó", reveló.

En ese sentido, detalló que se fue de vacaciones con trabajo asegurado, pero diez días antes de comenzar, le comunicaron que no volvía a la televisión: "El presidente lo hizo: al mes de asumir me sacó mis dos trabajos". Lo mismo sucedió con su puesto en El Observador, donde a mediados de diciembre Luis Majul le reconoció que no podría cumplir con la promesa que le había hecho de un cambio de horario.

"Primero Majul (quien maneja El Observador) a mediados de diciembre me dijo que no podía cumplir lo que me había prometido, un cambio de horario, y me dejó sin radio. Yo ya había viajado a Punta del Este. No sé qué favores habrán pagado para hacer rodar mi cabeza", explicó la conductora. Para cerrar, Viviana Canosa eligió concluir con una ironía: "Lo loco es que yo pensé que si ganaba Sergio Massa me quedaba sin laburo, pero fue todo lo contrario. Me quedé sin laburo cuando ganó Milei".