Una figura de Gran Hermano explotó contra Javier Milei: "Siempre"

Ex GH muy dura con Milei.

El presidente Javier Milei cumplió un año de gestión y para celebrarlo encabezó una cadena nacional en la que hizo anuncios y destacó sus "logros" al frente del gobierno nacional. Esto no pasó desapercibido y trajo repercusiones en varios ámbitos.

Tras las declaraciones del mandatario se dio un inesperado cruce entre una periodista de espectáculos y una ex participante de Gran Hermano (Telefe) que explotó contra el Jefe de Estado por los recortes a la salud.

"Gracias Javier Milei por este primer año de un nuevo país que está resucitando. Gracias por limpiar la basura. Gracias por cumplir con su palabra. Gracias por volver a ser una gran nación libre de políticos corruptos", expresó a través de X (ex Twitter) la periodista de espectáculos Marisa Brel. Rápidamente la ex participante de Gran Hermano Catalina Gorostidi salió al cruce de la ex panelista del reality conducido por Santiago del Moro: "No Puedo creerlo. ¿En que país estás viviendo?".

Eso no quedó ahí sino que la ex Gran Hermano fue a fondo y apuntó contra los recortes de salud y educación que llevó adelante el gobierno nacional de Javier Milei. "Sacó más del 80 por ciento de los remedios a jubilados. Salud y educación pública siempre", expresó Cata en respuesta a Marisa Brel citando su tweet.

Cabe señalar que la exparticipante del reality que acaba de comenzar una nueva temporada es también médica pediatra recibida en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Santiago Mitre fulminó a Milei por los recortes a la cultura

El reconocido guionista y director argentino, Santiago Mitre, se refirió a la situación actual del cine nacional y los recortes al financiamiento impulsados por el presidente Javier Milei y se mostró muy duro contra las medidas del mandatario libertario.

Mitre, quién fue director de Argentina 1985, película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani nominada al Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera, defendió la financiación del Estado para la cultura en medio de los ataques del gobierno a la industria nacional durante un festival internacional.

"Tenemos un Gobierno que no respeta la importancia de la cultura y de construir la identidad de un país a través del cine y la cultura. Ha sido un año difícil para los que formamos parte del mundo de la cultura y el cine en Argentina", criticó durante una rueda de prensa celebrada del Festival de Cine de Marrakech.

En ese sentido, el director y guionista Santiago Mitre enfatizó: "Creo que el cine argentino es importante, no solo para Argentina, sino para la imagen de mi país en el mundo y quiero que este Gobierno lo entienda".

Santiago Mitre salió al cruce de Milei por los recortes al cine.

"Espero que mi país mejore y que estos movimientos de derecha que crecen en todo el mundo encuentren en el cine un oponente fuerte", concluyó Mitre, quién acaba de estrenar película en Netflix. Se trata de 27 noches, adaptación de una novela basada en hechos reales y protagonizada por el actor uruguayo Daniel Hendler.