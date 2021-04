Un titán: Cacho Fontana se recupera por segunda vez del COVID-19 y un grave cuadro de neumonía

Cacho Fontana se recupera de la neumonía y el COVID-19.

Luego de una semana intensa, en la que se vio obligado a salir a desmentir su propia muerte, el legendario locutor y conductor Jorge Cacho Fontana se recupera favorablemente de una neumonía derivada de COVID-19 en el Hospital Fernández, donde se encuentra internado desde el sábado 24.

"Evoluciona bien, está de buen ánimo y muy bien atendido. Si todo sigue igual, que seguramente sea así, recién el lunes tendré novedades, cuando se cumplan los siete primeros días de internación”, informó su hija Antonela, fruto de su matrimonio con Liliana Caldini, en diálogo con el periodista Pablo Montagna.

El lunes 26, ante la trascendencia de su falsa muerte, el legendario locutor habló sobre su salud en distintos medios. "Si me quieren, me tienen para rato", aseguró. Y en diálogo con el periodista Nelson Castro en Crónicas de una tarde anunciada, por Radio Rivadavia, manifestó el malestar que le generó lo ocurrido: "Yo me gané la vida pasando avisos, pasando comerciales y no diciendo barbaridades en un micrófono. Yo no merezco una barbaridad de esa naturaleza, por mi trayectoria de tantos años".

Además, aseguró que tiene ganas de volver a trabajar. "Ésa es mi casa, cuídenme ese estudio; en cualquier momento doy el zarpazo y aparezco por ahí", dijo en referencia a la emisora ubicada sobre la calle Arenales. Por su parte, Antonela hizo un descargo en sus redes sociales. "Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá VIVE. Recién hablé con él", aclaró la productora de radio y televisión. Minutos más tarde salió al aire en Rivadavia y reflexionó: "A todos nos puede pasar, pero hay que saber esperar antes de anunciar algo así. No hay otra salida que chequear. Hoy es un día para reflexionar. ¿De dónde salió esa información?". Y destacó es espíritu que tiene su padre: “Es increíble la fortaleza que tiene papá, en su ánimo, su cuerpo”.

El año pasado, Fontana contrajo coronavirus en la clínica de rehabilitación Interplaza, donde vive hace tres años. Pasó varias semanas internado por un cuadro de neumonía. En febrero de 2021, volvió a ser hospitalizado por neumonía y a principios de marzo, con autorización de sus médicos recibió la primera dosis de AstraZeneca contra el Covid-19 y espera completar el proceso de inoculación a fines de mayo.